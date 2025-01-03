Українці за рік інвестували в ОВДП рекордні 640 млн

У 2024 році українці інвестували в облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) рекордний обсяг коштів — 639,5 млрд грн. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

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Це на понад 73 млрд грн більше, ніж за 2023 рік, що, зазначають у відомстві, «свідчить про зростання інтересу українців до ОВДП».

Станом на 30 грудня 2024 року у власності українців перебували облігації на загальну суму 1,84 трлн грн.

Торік Міністерство фінансів залучило від розміщення ОВДП на аукціонах 497 806,9 млн грн, $2728,1 млн та 754,9 млн євро й спрямувало на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами 245 437,9 млн грн, $2476,6 млн та 918,3 млн євро.

Роловер вкладень у ОВДП за підсумками 2024 року становить 155% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Фізичні та юридичні особи на 1 січня 2025 року вдвічі збільшили портфель військових облігацій — до 171,4 млрд грн в еквіваленті проти 85,4 млрд грн в еквіваленті на 1 січня 2024 року.