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2 січня 2025, 20:00

Головне за четвер: що буде з фондовим ринком та прибутковість депозитів у великих банках

В Україну заборонили ввозити нові легкові автомобілі нижче стандарту «Євро-6»

З 1 січня 2025 року в Україну заборонено ввозити для подальшого розмитнення та отримання першої реєстрації нові легкові автомобілі, що не відповідають екологічному стандарту Євро -6. Відповідну норму містить закон № 4144-IX про внесення змін до Митного кодексу.

«Мінімалка» у Польщі перевищила українську у шість разів

З 1 січня 2025 року мінімальна зарплата в Польщі зросла на 366 злотих — до 4666 злотих або $1 132 за поточним курсом на місяць брутто (до вирахування податків). Також зросла мінімальна погодинна ставка оплати праці: з 28 злотих та 10 грошей до 30 злотих та 50 грошей на годину.

Прибутковість депозитів у великих банках поступово зростає: хто платить більше

Великі банки, як уже писав Мінфін, почали поступово підвищувати ставки. Що пропонуватимуть вкладникам, і де більші відсотки можуть знайти приватні клієнти у фінустанов з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності — опитування Нацбанку

Бізнес у грудні продовжив послаблювати оцінки ділової активності. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує НБУ щомісяця. У грудні 2024 року ІОДА становив 45.9 порівняно з 47.2 у листопаді і був практично на рівні грудня 2023 року (45.7).

Що буде з фондовим ринком у 2025 році: прогноз 16 найбільших компаній

Ралі ключових фондових ринків світу продовжуватиметься й наступного року — одним голосом пророкують експерти найбільших банків та інвесткомпаній. На чому заснований цей оптимізм і які чинники можуть змінити все, розбирався «Мінфін».

Джерело: Мінфін
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