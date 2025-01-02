Головне за четвер: що буде з фондовим ринком та прибутковість депозитів у великих банках

З 1 січня 2025 року в Україну заборонено ввозити для подальшого розмитнення та отримання першої реєстрації нові легкові автомобілі, що не відповідають екологічному стандарту Євро -6. Відповідну норму містить закон № 4144-IX про внесення змін до Митного кодексу.

«Мінімалка» у Польщі перевищила українську у шість разів

З 1 січня 2025 року мінімальна зарплата в Польщі зросла на 366 злотих — до 4666 злотих або $1 132 за поточним курсом на місяць брутто (до вирахування податків). Також зросла мінімальна погодинна ставка оплати праці: з 28 злотих та 10 грошей до 30 злотих та 50 грошей на годину.

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