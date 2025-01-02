Що буде з фондовим ринком у 2025 році: прогноз 16 найбільших компаній

Ралі ключових фондових ринків світу триватиме і наступного року — в один голос пророкують експерти найбільших банків та інвесткомпаній. На чому грунтується цей оптимізм та які чинники можуть все змінити, розбирався «Мінфін».

Минулий рік виявився надзвичайно успішним для американського фондового ринку. За 12 місяців ключовий індекс S&P 500 зріс на 26,4%, при тому, що його середня дохідність з моменту створення становить 9,9%. Рекордними нинішні показники назвати все ж не можна, у багатьох роках зростання було суттєвішим. Наприклад, у 2021 році він додав понад 28%, а в 2019 — 31%. Найсуттєвіше ж зростання в історії індекс продемонстрував у 1933 році, коли додав 46%.

Втім, нинішнє зростання ринку дисонує з песимістичними очікуваннями річної давнини, коли багато експертів прогнозували рецесію американської економіки. Натомість на цей рік передбачення фахівців переважно райдужні.

Що впливатиме на ринки

Зниження податків та пожвавлення споживання

Головне сподівання ринків від нового президента США — це зниження податків. Під час виборчої кампанії він обіцяв, що корпоративний податок із нинішніх 21% стане 15%. При цьому за свого першого перебування на посаді Трамп вже радикально знижував цей податок — тоді він був 35%. Аналітики Goldman Sachs переконані, що таке рішення підвищить прибутки компаній з індексу S&P 500 приблизно на 4%.

Крім цього, Трамп має намір скасувати оподаткування частини заробітної плати, з якої фінансується соціальне забезпечення та медична допомога, а також понаднормової роботи та чайових. Передбачається, що ці зміни допоможуть підвищити споживання і, відповідно, дозволять більше заробляти корпораціям. Крім цього, як показує досвід «вертолітних» грошей під час пандемії коронавірусу, додаткові доходи американці часто вкладають у фондовий ринок.

«Пробізнесовий підхід Трампа може знову розпалити дух заробітку, підштовхнути капіталовкладення та інші форми інвестицій», — переконаний керівник відділу економічної та ринкової стратегії ClearBridge Investments Джеффрі Шульце.

Зростання економіки США та світу

Практично всі ключові світові аналітичні центри очікують, що наступного року економіка США продовжить зростати. За оцінками Організації економічного співробітництва та розвитку, американський ВВП додасть 2,4%. Goldman Sachs Research у своєму звіті ставить планку у 2,5%. Консенсус-прогноз Bloomberg є дещо консервативнішим, але так само позитивним — плюс 1,9%.

«Економіка США перебуває в хорошому стані. Побоювання щодо рецесії зменшилися, інфляція повертається до 2%, а ринок праці відновив баланс, але залишається сильним», — відзначає головний економіст Goldman Sachs Research Девід Мерікл.

Ще вищі темпи зростання, найімовірніше, демонструватиме світова економіка. За прогнозом МВФ, вона додасть 3,2% — приблизно стільки ж, як і в 2024 році. Зі свого боку, аналітики Goldman Sachs вважають, що глобальний ВВП зросте на 2,7%.

«Більшість центробанків перебувають у процесі активного зниження відсоткових ставок до нормальнішого рівня, а глобальні ринки праці нормалізувались», — пояснює причини ймовірного зростання експерт компанії Ян Хаціус.

Зниження цін на енергоносії

З перемогою Трампа експерти пов'язують зниження цін на енергоносії. Передбачається, що він спростить регулювання видобутку нафти та газу у США. Крім цього, він скористається гарними стосунками з керівництвом Саудівської Аравії, щоб та відмовилась від політики обмеження видобутку нафти і почала його наращувати — в тому числі для витіснення з глобального ринку росії та Ірану.

Додатковим чинником тиску на енергетичний ринок буде відсутність єдності держав-членів ОПЕК+, які вже втомились від обмежень видобутку на фоні його нароження «незалежними» країнами. Суттєво зрости глобальному попиту на енергоносії не даватимуть економічні труднощі Китаю.

За оцінками JP Morgan, профіцит видобутку нафти на світовому ринку наступного року становитиме 1,3 мільйона барелів на день, а середня ціна нафти марки Brent триматиметься на рівні $73. Для порівняння: у 2024 її середня вартість становила $80.

Goldman Sachs прогнозує трохи вищу середню ціну Brent — $76 за барель. Основний чинник, який може не допустити суттєвого зниження вартості, — геополітична напруженість та загроза нових воєн, зокрема, між Іраном та Ізраїлем.

Які залишаються ризики

Нові торговельні мита

Окрім оптимістичних чинників, Трамп несе глобальним ринкам і загрози. Найперша з них — підвищення мит на ввезення товарів до США. Під час передвиборчої кампанії новообраний президент планував додатково запровадити від 10% до 20% зборів на всі імпортні товари. Ще вищі ставки передбачалися для продукції з КНР, а також для китайських товарів, які виготовляються у Мексиці. Нещодавно Трамп заявляв вже про 25% мита на товари з Канади та Мексики.

Експерти очікують, що на практиці плани реалізуються у значно пом’якшеному вигляді. «Ми не впевнені, скільки в цих заявах політики, скільки переговорів і скільки балачок», — говорить головний економіст S&P Global Ratings Пол Грюнвальд.

«Ви повинні серйозно ставитися до мит новообраного президента, але не буквально», — додає президент Wells Fargo Investment Institute Даррелл Кронк, відзначаючи, що за мита платитимуть споживачі, а не інші держави. Тому встановлювати їх на надто високому рівні нова адміністрація навряд чи наважиться.

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Ведмежа позиція ФРС

Хоча у грудні ФРС вкотре знизила ключову ставку на 25 б.п. — до 4,25−4,5%, на особливо м’яку політику наступного року, схоже, регулятор не надто налаштований. Відповідно до власного прогнозу, ФРС у 2025 році знизить ставку двічі, а не тричі, як планувалося раніше. Деякі експерти навіть пророкують, що наступного року буде лише одне зниження.

Всьому виною очікуване прискорення інфляції у США до 2,5% — це не той рівень, за якого має сенс підвищувати ключову ставку, а ось її зниження може сповільнитися.

Вища ставка ФРС означатиме дорожчі кредити для бізнесу, вищу дохідність за облігаціями та менші надходження коштів на фондовий ринок.

Прогнози експертів

«Мінфін» зібрав прогнози шістнадцяти ключових світових банків, інвестиційних та аналітичних компаній щодо можливої зміни індексу S&P 500 на кінець 2025 року. Як виявилось, всі ключові аналітики очікують на зростання ринку. Однак темпи зростання будуть помірними.

За консенсус-прогнозом, ключовий індекс через 12 місяців становитиме 6663 пункти — що на 11,5% більше, ніж на момент написання статті. Найоптимістичніший прогноз оприлюднили аналітики компанії з управління інвестиціями Oppenheimer Asset Management, які вважають, що за рік S&P 500 додасть 18,8%. Найпесимістичніші — фахівці банку UBS із очікуванням зростання на 7,1%.

Прогноз зміни індексу S&P 500

Компанія Очікуваний показник на кінець 2025 року Зміна з 2024 року, % Oppenheimer Asset Management 7 100 18,8 Deutsche Bank 7 000 17,2 Yardeni Research 7 000 17,2 Société Générale 6 750 13,0 BMO Capital Markets 6 700 12,2 Bank of America 6 666 11,6 Evercore ISI 6 600 10,5 UBS 6 600 10,5 Wells Fargo 6 600 10,5 Barclays 6 600 10,5 RBC Capital Markets 6 600 10,5 Goldman Sachs 6 500 8,8 Citi 6 500 8,8 Morgan Stanley 6 500 8,8 JPMorgan 6 500 8,8 UBS 6 400 7,1

Які сектори зростатимуть найшвидше

На думку фахівців глобальної групи з управління активами Janus Henderson, найкраще впродовж нового року зростатимуть акції компаній із секторів охорони здоров’я, промисловості та енергетики. Натомість сектори споживчих і комунальних послуг відставатимуть.

«Хоча нова президентська адміністрація принесе певну невизначеність, сильні перспективи прибутків у секторі охорони здоров'я та наукові досягнення за нижчих оцінок, ніж на широкому ринку, є переконливими», — вважають в компанії.

Так само за виробниками медичного обладнання і біотехнологій слідкують брокери Citi Wealth. Крім цього, вони радять звернути увагу на виробників чипів і військових технологій, а також на сектори ядерної енергетики і криптовалютного сектору.

За прогнозом Goldman Sachs, темпи зростання технологічних гігантів із так званої «Великої сімки» (Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia та Tesla) випереджатимуть широкий індекс, але орієнтовно лише на 6 в.п., що стане найнижчим показником за останні роки.

На суттєві проблеми наступного року може очікувати «зелена» енергетика, яка, йомовірно, зіткнеться зі зниженням державної підтримки, а також продавці товарів масового споживання, які залежать від постачання дешевих товарів із-за кордону.

Що відбуватиметься в інших країнах

В той час як американська економіка зростає, ВВП Німеччини у 2024 році, за попередніми оцінками, впав на 0,2%. За прогнозом місцевого центробанку, наступного року економіка країни зросте на скромні 0,2% і лише відіграє нинішнє падіння. При цьому ще декілька місяців тому прогнозувалося зростання приблизно на 1%. Причина песимістичних настроїв — у ризиках через американські мита та складній ситуації німецького автопрому, який програє конкуренцію китайському.

Попри складну економічну ситуацію, фондовий ринок Німеччини у 2024 році демонстрував непогані показники (зростання на 18%). Наступного року експерти очікують на подальше зростання. За оцінками DZ Bank, ключовий місцевий індекс на кінець наступного року сягне 21 500 пунктів, що означатиме зростання приблизно на 8%.

«Очікування прибутків ключових компаній є високими, попри неоднозначні економічні перспективи», — підкреслює керівник відділу інвестиційної стратегії та приватних клієнтів DZ Bank Сорен Хеттлер.

Японський індекс Nikkei 225 у 2024 році зріс на 17,9% і, що важливо, побив свій історичний рекорд, який тримався з 1989 року. За оцінками місцевої банківськогї корпорації Sumitomo Mitsui, у 2025 році індекс цілком може зрости ще на 14%. Дещо скромніші очікування консенсус-прогнозу, який провів Reuters. За ним до кінця наступного року Nikkei 225 додасть 7,5%.

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Зростання місцевого ринку відбувається завдяки корпоративним реформам у країні, а також низьким ставкам центробанку. До того ж зростання демонструє економіка Японії.

Чи варто довіряти прогнозам

Прогнози аналітиків можна використовувати, як допоміжний інструмент в інвестиціях, але не беззаперечно довіряти їм. Наприклад, на 2024 рік експерти робили значно нижчі прогнози, ніж виявились реальні показники.

За консенсус-прогнозом 14 компаній, S&P 500 у 2024 році мав зрости лише на 5,4%, а експерти декількох установ взагалі пророкували падіння. Тому зрештою за кошти кожному доводиться відповідати самостійно.