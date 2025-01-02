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2 січня 2025, 16:42

Бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності — опитування Нацбанку

Бізнес у грудні продовжив послаблювати оцінки ділової активності. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який НБУ розраховує щомісяця. У грудні 2024 року ІОДА становив 45.9 порівняно з 47.2 у листопаді та був практично на рівні грудня 2023 року (45.7).

Бізнес у грудні продовжив послаблювати оцінки ділової активності.
Фото: depositphotos

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Результати опитування

Підприємства торгівлі на відміну від попереднього місяця стримано оцінили результати своєї ділової активності, зважаючи на складну безпекову ситуацію та дефіцит електроенергії: секторальний індекс у грудні становив 49.9 (у листопаді — 51.4, у грудні 2023 року — 46.9).

Підприємства промисловості стриманіше оцінили результати своєї поточної діяльності, зважаючи на дефіцит електроенергії, брак кваліфікованих працівників і збільшення виробничих витрат: секторальний індекс у грудні становив 44.6 (у листопаді — 46.7, у грудні 2023 року — 46.9).

Підприємства сфери послуг також дещо послабили оцінки щодо своїх економічних перспектив на тлі суттєвих перебоїв із енергопостачанням, дефіциту кваліфікованих кадрів та збільшення витрат бізнесу: секторальний індекс становив 44.5 у грудні (у листопаді — 44.8, у грудні 2023 року — 44.0).

Підприємства будівництва вдруге поспіль надали найпесимістичніші оцінки своїх поточних економічних результатів, зважаючи на сезонність будівельних робіт, а також зниження інвестиційного попиту: секторальний індекс у грудні становив 43.4 порівняно з 43.6 у листопаді (у грудні 2023 року — 42.1).

Ситуація на ринку праці

Ситуація на ринку праці залишається складною, хоча очікування щодо зайнятості дещо пом’якшилися.

Респонденти всіх опитаних секторів були налаштовані на скорочення кількості працівників, водночас підприємства будівництва, торгівлі та сфери послуг очікували сповільнення темпів скорочення персоналу, лише промисловці спрогнозували їх незначне прискорення.

Методика опитування

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 23 грудня 2024 року. В опитуванні взяли участь 508 підприємств. Серед опитаних підприємств 44.1% — компанії промисловості, 26.4% — сфери послуг, 24.6% — торгівлі, 4.9% — будівництва; 29.3% респондентів — великі підприємства, 28.5% — середні, 42.1% — малі.

33.5% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9.1% — лише експортні операції, 18.7% — лише імпортні операції, 38.8% — не здійснюють зовнішньоекономічні операції.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів — керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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