«Мінімалка» у Польщі перевищила українську у шість разів

Із 1 січня 2025 року мінімальна зарплата у Польщі зросла на 366 злотих — до 4666 злотих або $1 132 за поточним курсом на місяць брутто (до вирахування податків). Також зросла мінімальна погодинна ставка оплати праці: з 28 злотих і 10 грошів до 30 злотих і 50 грошів на годину. Про це пише Бізнес.Цензор з посиланням на Польське радіо.

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Зарплата в Україні та Польщі

Для порівняння, мінімальна зарплата в Україні становить 8000 гривень на місяць або $190 за поточним курсом НБУ (після сплати 18% ПДФО та 5% військового збору працівник отримає «на руки» 6 160 грн).

Загалом за останні два роки мінімальна заробітна плата у Польщі зросла двічі. З 1 січня 2024 року вона становила 4242 злотих, а з 1 липня — 4300 злотих. У 2023 році відповідно — 3490 злотих з 1 січня та 3600 злотих з 1 липня.

Нагадаємо

З березня мінімальна пенсія в Польщі зросте з поточних 1780,96 злотих брутто на місяць (1620,67 злотих нетто, тобто скільки пенсіонери отримують на руки) до 1884,61 злотих брутто (1715 злотих нетто).

У перерахунку за поточним курсом у гривні, польський пенсіонер отримуватиме мінімальну пенсію еквівалентну 17 551 грн. В Україні розмір мінімальної пенсії становить 3370 грн на місяць для людей з достатньою кількістю років стажу та 2725 грн — з недостатнім стажем.