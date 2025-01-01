Основні витрати українців: що буде з цінами на їжу, пальне та комуналку на початку 2025
Головне за середу: зупинка транзиту російського газу та чи злетить гривня у «космос»
За підрахунками соціологів, понад 70% видатків українців припадає на продукти харчування, оплату комунальних послуг та транспорт. Тому «Мінфін» дослідив, як зміняться ці витрати у 2025 році.
Кредитори відмовили «Укрзалізниці» в реструктуризації боргів
На зустрічі в Лондоні 31 грудня власники цінних паперів «Укрзалізниці» не погодили перегляд умов, які компанія запропонувала 16 грудня щодо боргів на $895 млн, йдеться в рішенні за результатами голосування кредиторів.
Зеленський про зупинку транзиту газу рф: Це одна з найбільших поразок москви
Станом на сьогодні транзит російського газу через територію України в Європу спустився до 0. Саме це стало однією з найбільших поразок москви.
Історичний рекорд: Україна отримала $24,5 млрд валютної виручки від експорту агропродукції
Український агросектор у 2024 році поставив другий історичний рекорд — $24,5 млрд валютної виручки від експорту агропродукції. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль
«Не чекайте, що гривня полетить у космос»: голова НБУ дав прогноз на 2025 рік
Голова Національного банку Андрій Пишний спрогнозував, що золотовалютні резерви України на кінець 2025 року становитимуть 41 млрд доларів.
Україна припинила транзит російського газу
Зранку 1 січня Україна припинила транзит російського газу. Газотранспортна система працює у режимі без транзиту.
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