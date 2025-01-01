Головне за середу: зупинка транзиту російського газу та чи злетить гривня у «космос»

За підрахунками соціологів, понад 70% видатків українців припадає на продукти харчування, оплату комунальних послуг та транспорт. Тому «Мінфін» дослідив, як зміняться ці витрати у 2025 році.

Кредитори відмовили «Укрзалізниці» в реструктуризації боргів