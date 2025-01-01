Кредитори відмовили «Укрзалізниці» в реструктуризації боргів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 січня 2025, 16:18

Кредитори відмовили «Укрзалізниці» в реструктуризації боргів

На зустрічі в Лондоні 31 грудня власники цінних паперів «Укрзалізниці» не погодили перегляд умов, які компанія запропонувала 16 грудня щодо боргів на $895 млн, йдеться в рішенні за результатами голосування кредиторів, пише Forbes Ukraine.

На зустрічі в Лондоні 31 грудня власники цінних паперів «Укрзалізниці» не погодили перегляд умов, які компанія запропонувала 16 грудня щодо боргів на $895 млн, йдеться в рішенні за результатами голосування кредиторів, пише Forbes Ukraine.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталіНа січень 2025-го запланована виплата УЗ кредиторам близько $83 млн купонів за єврооблігаціями.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

На січень 2025-го запланована виплата УЗ кредиторам близько $83 млн купонів за єврооблігаціями.

Під час голосування 31 грудня холдери обох серій облігацій «Укрзалізниця» не досягли необхідної кількості голосів для прийняття рішення про перегляд умов, з якими 16 грудня зверталася УЗ вдруге від початку повномасштабного вторгнення.

«Укрзалізниця» прохала кредиторів проголосувати за перегляд умов погашення двох серій облігацій: на $594,9 млн під 8,250%, які компанія має погасити у 2026 році, та на $300 млн під 7,875% із терміном погашення у 2028-му.

На січень 2025-го запланована виплата купонів, яка припадала на 2023−2024 роки. УЗ просила відтермінувати купонні платежі з кожної серії облігацій на 12 місяців. Загальний обсяг виплат, які пропонується відтермінувати, — близько $83 млн.

УЗ попередила кредиторів, що можливість сплатити майбутні відсоткових виплати, заплановані на січень 2025 року, залежатиме від підвищення тарифів на вантажні перевезення, динаміки перевезень і розвитку війни, зазначено в документі за підсумками голосування.

«Укрзалізниця» також просила дозволу кредиторів на залучення €99 млн позики від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Зі свого боку, УЗ зобов’язується не сплачувати за цей період інші борги на суму понад $20 млн, крім боргів перед ЄБРР, та не виплачувати дивіденди.

Компанія пояснювала запит значними фінансовими втратами та руйнуваннями інфраструктури через війну. EBITDA компанії знизилася з 6,6 млрд грн у першому кварталі 2024 року до прогнозованого 1 млрд грн за четвертий квартал. Без державної підтримки очікується чистий збиток у 2024-му на рівні 1,5−2,5 млрд грн.

20 грудня міжнародне рейтингове агентство S&P знизило кредитний рейтинг «Укрзалізниці» з «CCC+» «CC» через ризик дефолту.

Торік «Укрзалізниця» вийшла на 4,9 млрд грн прибутку проти майже 10 млрд грн збитків у 2022-му.

За підсумками січня-вересня «Укрзалізниця» скоротила чистий прибуток уп’ятеро, до 1,66 млрд грн, порівняно з результатами дев’яти місяців минулого року.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
1 січня 2025, 16:28
#
Нічого страшного, візмуть грошей з держбюджету, не вперше коли за збитки/проблеми держпідприємства розраховуються платники податків (Державний бюджет України).
там вистачає потужних менеджерів, в Укрзалізниці заступник голови наглядової ради Сергій Лещенко який встигає потужно працювати і в офісі перзидента України і на телемарафоні і всюди.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Anko и 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами