Кредитори відмовили «Укрзалізниці» в реструктуризації боргів

На зустрічі в Лондоні 31 грудня власники цінних паперів «Укрзалізниці» не погодили перегляд умов, які компанія запропонувала 16 грудня щодо боргів на $895 млн, йдеться в рішенні за результатами голосування кредиторів, пише Forbes Ukraine.

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Деталі

На січень 2025-го запланована виплата УЗ кредиторам близько $83 млн купонів за єврооблігаціями.

Під час голосування 31 грудня холдери обох серій облігацій «Укрзалізниця» не досягли необхідної кількості голосів для прийняття рішення про перегляд умов, з якими 16 грудня зверталася УЗ вдруге від початку повномасштабного вторгнення.

«Укрзалізниця» прохала кредиторів проголосувати за перегляд умов погашення двох серій облігацій: на $594,9 млн під 8,250%, які компанія має погасити у 2026 році, та на $300 млн під 7,875% із терміном погашення у 2028-му.

На січень 2025-го запланована виплата купонів, яка припадала на 2023−2024 роки. УЗ просила відтермінувати купонні платежі з кожної серії облігацій на 12 місяців. Загальний обсяг виплат, які пропонується відтермінувати, — близько $83 млн.

УЗ попередила кредиторів, що можливість сплатити майбутні відсоткових виплати, заплановані на січень 2025 року, залежатиме від підвищення тарифів на вантажні перевезення, динаміки перевезень і розвитку війни, зазначено в документі за підсумками голосування.

«Укрзалізниця» також просила дозволу кредиторів на залучення €99 млн позики від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Зі свого боку, УЗ зобов’язується не сплачувати за цей період інші борги на суму понад $20 млн, крім боргів перед ЄБРР, та не виплачувати дивіденди.

Компанія пояснювала запит значними фінансовими втратами та руйнуваннями інфраструктури через війну. EBITDA компанії знизилася з 6,6 млрд грн у першому кварталі 2024 року до прогнозованого 1 млрд грн за четвертий квартал. Без державної підтримки очікується чистий збиток у 2024-му на рівні 1,5−2,5 млрд грн.

20 грудня міжнародне рейтингове агентство S&P знизило кредитний рейтинг «Укрзалізниці» з «CCC+» «CC» через ризик дефолту.

Торік «Укрзалізниця» вийшла на 4,9 млрд грн прибутку проти майже 10 млрд грн збитків у 2022-му.

За підсумками січня-вересня «Укрзалізниця» скоротила чистий прибуток уп’ятеро, до 1,66 млрд грн, порівняно з результатами дев’яти місяців минулого року.