Зеленський про зупинку транзиту газу рф: Це одна з найбільших поразок москви

Станом на сьогодні транзит російського газу через територію України в Європу спустився до 0. Саме це стало однією з найбільших поразок москви. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

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Заява Зеленського

«Коли путіну подарували владу в росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу — 0. Це одна з найбільших поразок москви», — наголосив Зеленський.

Він пояснив, що перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів — це те, що позбавило росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку.

Президента зазначив, що більшість країн Європи успішно адаптувалися до змін, пов'язаних з енергетичною трансформацією.

Він підкреслив, що спільним завданням зараз є підтримка Молдови в цьому процесі. Водночас за його словами, важливо протистояти тиску деяких європейських політиків, які, замість прозорої енергетичної політики, продовжують обирати співпрацю з мафіозними схемами москви.

«Дуже сподіваємось і на збільшення постачання в Європу американського газу, про що вже говорив президент Трамп. Співпраця й максимум пропозицій від партнерів на ринку дадуть змогу зробити ціни більш комфортними», — наголосив він.

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Наприкінець заяви Зеленський підсумував, що чим більше буде газу на ринку від справжніх партнерів Європи, то швидше будуть подолані останні негативні наслідки європейської енергетичної залежності від росії.

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