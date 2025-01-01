Станом на сьогодні транзит російського газу через територію України в Європу спустився до 0. Саме це стало однією з найбільших поразок москви. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Зеленський про зупинку транзиту газу рф: Це одна з найбільших поразок москви
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Заява Зеленського
«Коли путіну подарували владу в росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу — 0. Це одна з найбільших поразок москви», — наголосив Зеленський.
Він пояснив, що перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів — це те, що позбавило росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку.
Президента зазначив, що більшість країн Європи успішно адаптувалися до змін, пов'язаних з енергетичною трансформацією.
Він підкреслив, що спільним завданням зараз є підтримка Молдови в цьому процесі. Водночас за його словами, важливо протистояти тиску деяких європейських політиків, які, замість прозорої енергетичної політики, продовжують обирати співпрацю з мафіозними схемами москви.
«Дуже сподіваємось і на збільшення постачання в Європу американського газу, про що вже говорив президент Трамп. Співпраця й максимум пропозицій від партнерів на ринку дадуть змогу зробити ціни більш комфортними», — наголосив він.
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Наприкінець заяви Зеленський підсумував, що чим більше буде газу на ринку від справжніх партнерів Європи, то швидше будуть подолані останні негативні наслідки європейської енергетичної залежності від росії.
Коментарі - 3
Коли Зеленський був ще кандидатом у Президенти України, він обіцяв українцям:
— припинити конфлікт на Донбасі,
— завершити епоху бідності в країні, вчителям по 4 тисячі бакінських =))
— комунальні тарифи не лише не будуть зростати, але й будуть знижені вдвічі,
— Зеленський запевняв, що не буде закривати телеканали,
— економіка України буде зростати на 5−7% ВВП щороку, при тогочасних 3,3%,
— незабаром Верховна рада може внести зміни до Конституції і скоротити свій склад до 300 народних депутатів. У січні 2021 Зеленський пообіцяв, що це обов’язково станеться,
— добровільна відставка в разі порушення закону.
Що з цього виконано? НІЧОГО.
Крім цього, Зеленський обіцяв, що під час його президентства не буде жодного тиску на суддів, анонсував у 2020 році амністію капіталів, будівництво сотень шкіл, доріг та стадіонів. Але ці обіцянки залишилися лише красивими словами і жодна не була повністю виконана.
Коли українці подарували вищу владу Зеленському, вони надіялися на великі позитивні зміни в державі.
Але сталося зовсім навпаки.
Зеленський — це одна з найбільших поразок України та її народу.