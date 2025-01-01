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1 січня 2025, 18:30

Зеленський про зупинку транзиту газу рф: Це одна з найбільших поразок москви

Станом на сьогодні транзит російського газу через територію України в Європу спустився до 0. Саме це стало однією з найбільших поразок москви. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Станом на сьогодні транзит російського газу через територію України в Європу спустився до 0.

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Заява Зеленського

«Коли путіну подарували владу в росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу — 0. Це одна з найбільших поразок москви», — наголосив Зеленський.

Він пояснив, що перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів — це те, що позбавило росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку.

Президента зазначив, що більшість країн Європи успішно адаптувалися до змін, пов'язаних з енергетичною трансформацією.

Він підкреслив, що спільним завданням зараз є підтримка Молдови в цьому процесі. Водночас за його словами, важливо протистояти тиску деяких європейських політиків, які, замість прозорої енергетичної політики, продовжують обирати співпрацю з мафіозними схемами москви.

«Дуже сподіваємось і на збільшення постачання в Європу американського газу, про що вже говорив президент Трамп. Співпраця й максимум пропозицій від партнерів на ринку дадуть змогу зробити ціни більш комфортними», — наголосив він.

Читайте: Україна отримала $6,2 млрд від росії за транзит газу в 2020—2024 роках

Наприкінець заяви Зеленський підсумував, що чим більше буде газу на ринку від справжніх партнерів Європи, то швидше будуть подолані останні негативні наслідки європейської енергетичної залежності від росії.

Читайте: Україна припинила транзит російського газу

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+15
R S
R S
1 січня 2025, 19:47
#
«Коли путіну подарували владу в росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу — 0. Це одна з найбільших поразок москви»

Коли Зеленський був ще кандидатом у Президенти України, він обіцяв українцям:
— припинити конфлікт на Донбасі,
— завершити епоху бідності в країні, вчителям по 4 тисячі бакінських =))
— комунальні тарифи не лише не будуть зростати, але й будуть знижені вдвічі,
— Зеленський запевняв, що не буде закривати телеканали,
— економіка України буде зростати на 5−7% ВВП щороку, при тогочасних 3,3%,
— незабаром Верховна рада може внести зміни до Конституції і скоротити свій склад до 300 народних депутатів. У січні 2021 Зеленський пообіцяв, що це обов’язково станеться,
— добровільна відставка в разі порушення закону.

Що з цього виконано? НІЧОГО.

Крім цього, Зеленський обіцяв, що під час його президентства не буде жодного тиску на суддів, анонсував у 2020 році амністію капіталів, будівництво сотень шкіл, доріг та стадіонів. Але ці обіцянки залишилися лише красивими словами і жодна не була повністю виконана.

Коли українці подарували вищу владу Зеленському, вони надіялися на великі позитивні зміни в державі.
Але сталося зовсім навпаки.
Зеленський — це одна з найбільших поразок України та її народу.
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+30
dda79
dda79
1 січня 2025, 20:10
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О как! «крупнейшее поражение Москвы», — Украина теряет лярд долларов в год, газотранспортная сеть становится убыточна и ее (как обычно) порежут на металлолом туркам, персонал без работы… я дико извиняюсь, — этот клоун «президент» какой страны? — кому этот паяц делает хуже?
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0
Moonlighter
Moonlighter
1 січня 2025, 20:35
#
Мне кажется что поражения для москвы его интересуют больше, чем развитие нашей страны.
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