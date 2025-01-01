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1 січня 2025, 17:57

Історичний рекорд: Україна отримала $24,5 млрд валютної виручки від експорту агропродукції

Український агросектор у 2024 році поставив другий історичний рекорд — $24,5 млрд валютної виручки від експорту агропродукції. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль в інтерв'ю Українському радіо.

Український агросектор у 2024 році поставив другий історичний рекорд — $24,5 млрд валютної виручки від експорту агропродукції.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Якщо підсумувати 2024 рік, він приніс нам другий результат за валютною виручкою від експорту. Ми поставили другий історичний рекорд — у країну надійшло $24,5 млрд від експорту продукції агросектору. Це хороший показник», — сказав міністр.

Коваль нагадав, що найкращим роком за валютною виручкою від агроекспорту був 2021 рік, коли завдяки високому врожаю агросектор заробив $27,7 млрд.

Коваль звернув увагу, що порівняно з 2023 роком валютна виручка агросектору від експорту зросла більш ніж на $2 млрд.

«Думаю, для всього аграрного сектору 2024 рік був роком стійкості. Українські аграрії витримали, вистояли й проявили себе з найкращого боку. Те, що ми, незважаючи на заміновані землі, воєнні дії, зібрали непоганий урожай, 75 млн тонн — зернові та олійні культури — це гарний результат, враховуючи, що рік був посушливий, і ми змушені були констатувати втрату врожайності. Але загалом Україна не лише встояла, а й наростила свою аграрну міць», — резюмував міністр агрополітики.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 січня 2025, 18:06
#
Річна валютна виручка агросектору за один рік в чотири рази
перевищує валютну виручку за 5 років прокачки російського газу…
+
0
Rubi0
Rubi0
1 січня 2025, 18:26
#
Манипуляция цифрами. За 5 лет прокачали всего 150 млрд, такой объем прокачивали за год в 2000е
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
1 січня 2025, 18:39
#
Rubi0

Цифры выручки вполне реальные, а вот то, что Газпром
так мало прокачал за последние 5 лет — это проблема Газпрома…
Возможно, азербайджанский газ или американский СПГ
менее политизированы, чем российский газ, вот многие в Европе
и отказываются от российского газа…
+
+14
R S
R S
1 січня 2025, 19:55
#
Страна уверенно превращается из индустриальной в аграрную.
Это деградация.
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