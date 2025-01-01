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1 січня 2025, 15:18

«Не чекайте, що гривня полетить у космос»: голова НБУ дав прогноз на 2025 рік

Голова Національного банку Андрій Пишний спрогнозував, що золотовалютні резерви України на кінець 2025 року становитимуть 41 млрд доларів. Про це Пишний сказав у телеефірі, передає Укрінформ.

Голова Національного банку Андрій Пишний спрогнозував, що золотовалютні резерви України на кінець 2025 року становитимуть 41 млрд доларів.

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Що сказав Пишний

«Я можу сказати: не чекайте від нас, що гривня полетить у космос. Важливою компонентою нашої валютної стійкості є той факт, що, за нашими прогнозами, золотовалютні резерви на кінець 2024 року будуть більш як $43 млрд, а на кінець 2025 року — на рівні $41 млрд. Ще ми маємо суттєво меншу невизначеність у джерелах і у форматах, за якими Україна отримуватиме міжнародну допомогу від партнерів у наступному році», — сказав Пишний.

Він також підкреслив, що всі ці компоненти дають підстави говорити про те, що є достатньо наразі факторів, які дозволять НБУ бути ефективним й щоб валютний ринок залишаться стійким.

Інфляція

Пишний нагадав, що рівень інфляції сягає 11%. При цьому, за його словами, Нацбанк очікує, що у другому півріччі 2025 року інфляція піде на спад.

«Суттєвою складовою боротьби із проінфляційними тенденціями та контрольованої інфляційної динаміки буде монетарна політика Національного банку. НБУ підвищив облікову ставку до 13,5%, і ми за відповідних проінфляційних чинників і відповідних тенденцій з метою збереження інфляційних і курсових очікувань будемо ц надалі рішуче реагувати заходами нашої монетарної політики, аби інфляція залишалась в контрольованих межах», — резюмував глава НБУ.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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+14
Romanenkas17
Romanenkas17
1 січня 2025, 15:29
#
Ага, значить треба чекати космічного польоту курсу, цін.
Ціни в грудні виросли на 14%, а воно обіцяє 11% за весь рік. Ну-ну.

Газ дорожчає для ВСІХ ПІДПРИЄМСТВ, торгових центрів, виробників та домогосподарств в 4 (чотири) рази, і це також вплине на ціни 100%. А він казки обіцяє. сором.
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Abramon
Abramon
1 січня 2025, 15:35
#
Єх, як хочеться експорртерам і власникам «підматрацних» доларів, щоб гривня знецінилась
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Romanenkas17
Romanenkas17
1 січня 2025, 15:46
#
Підматрасних дуже мало, прості люди не мають грошей вже, щоб доляри купляти. Це може олігархи купляють.

експортерам теж не сильно, їх товари для людей подорожчають, продажі впадуть… тут шило на мило.
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0
Max55
Max55
1 січня 2025, 15:47
#
«Полёт в космос «зависит не от Пышного , а от финансовой помощи США и Евросоюза …
«Растапливать долларами костёр межбанка » по 4−5 млрд. USD в неделю - у Пышного с приходом к власти Трампа после 20 января уже не получится…
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