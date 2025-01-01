«Не чекайте, що гривня полетить у космос»: голова НБУ дав прогноз на 2025 рік

Голова Національного банку Андрій Пишний спрогнозував, що золотовалютні резерви України на кінець 2025 року становитимуть 41 млрд доларів . Про це Пишний сказав у телеефірі, передає Укрінформ.

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Що сказав Пишний

«Я можу сказати: не чекайте від нас, що гривня полетить у космос. Важливою компонентою нашої валютної стійкості є той факт, що, за нашими прогнозами, золотовалютні резерви на кінець 2024 року будуть більш як $43 млрд, а на кінець 2025 року — на рівні $41 млрд. Ще ми маємо суттєво меншу невизначеність у джерелах і у форматах, за якими Україна отримуватиме міжнародну допомогу від партнерів у наступному році», — сказав Пишний.

Він також підкреслив, що всі ці компоненти дають підстави говорити про те, що є достатньо наразі факторів, які дозволять НБУ бути ефективним й щоб валютний ринок залишаться стійким.

Інфляція

Пишний нагадав, що рівень інфляції сягає 11%. При цьому, за його словами, Нацбанк очікує, що у другому півріччі 2025 року інфляція піде на спад.

«Суттєвою складовою боротьби із проінфляційними тенденціями та контрольованої інфляційної динаміки буде монетарна політика Національного банку. НБУ підвищив облікову ставку до 13,5%, і ми за відповідних проінфляційних чинників і відповідних тенденцій з метою збереження інфляційних і курсових очікувань будемо ц надалі рішуче реагувати заходами нашої монетарної політики, аби інфляція залишалась в контрольованих межах», — резюмував глава НБУ.