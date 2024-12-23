Гривня продовжить падати? — Що чекати на валютному ринку цього тижня
Головне за понеділок: зростання ВВП, транш від МВФ та «невагомі» тарифи Укрпошти
Ситуація, яка призвела до ослаблення гривні минулого тижня, залишатиметься актуальною і впродовж цього. Як реагуватиме на неї Нацбанк, і чи продовжуватиме гривня слабшати, «Мінфін» дізнався у представників українських банків.
ВВП України у третьому кварталі зріс на 2% — Держстат
За третій квартал 2024 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні збільшився на 2% до аналогічного періоду минулого року.
Ралі Санта-Клауса-2024: як піти на свята з гарним настроєм
Минулої середи індекс S&P 500 пережив найбільше одноденне падіння із серпня. Так ринок відреагував на новини від ФРС про менше, ніж очікувалося, зниження відсоткових ставок у 2025 році. Загалом грудень на фондовому ринку США минув досить похмуро, порівнюючи з рекордами попередніх місяців. Єдина надія зустріти свята у гарному настрої — ралі Санта-Клауса. Але чи буде воно цього року?
Банки видали 14% кредитів «компаніям-зомбі»
Приблизно 14% корпоративних кредитів в Україні припадає на позичальників із незадовільними метриками: великим борговим навантаженням, збитками та падінням виручки. Результати дослідження 2024 року показують значне покращення порівняно з 2018 роком, коли дослідження було проведене вперше.
Україна отримала близько $1,1 млрд від МВФ
Україна отримала близько $1,1 млрд від МВФ в межах програми Extended Fund Facility. За час функціонування програми EFF, Україна успішно пройшла вже шість переглядів, що дозволило залучити близько $9,8 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд.
«Укрпошта» запроваджує «невагомі» тарифи на посилки
З 1 січня 2025 року «Укрпошта» запроваджує нову тарифну систему, яка більше не залежатиме від ваги, а лише від об'єму посилки.
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