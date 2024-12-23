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23 грудня 2024, 20:00

Головне за понеділок: зростання ВВП, транш від МВФ та «невагомі» тарифи Укрпошти

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Ситуація, яка призвела до ослаблення гривні минулого тижня, залишатиметься актуальною і впродовж цього. Як реагуватиме на неї Нацбанк, і чи продовжуватиме гривня слабшати, «Мінфін» дізнався у представників українських банків.

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Джерело: Мінфін
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