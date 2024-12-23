Головне за понеділок: зростання ВВП, транш від МВФ та «невагомі» тарифи Укрпошти

Ситуація, яка призвела до ослаблення гривні минулого тижня, залишатиметься актуальною і впродовж цього. Як реагуватиме на неї Нацбанк, і чи продовжуватиме гривня слабшати, «Мінфін» дізнався у представників українських банків.

ВВП України у третьому кварталі зріс на 2% — Держстат

За третій квартал 2024 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні збільшився на 2% до аналогічного періоду минулого року.

Ралі Санта-Клауса-2024: як піти на свята з гарним настроєм

Минулої середи індекс S&P 500 пережив найбільше одноденне падіння із серпня. Так ринок відреагував на новини від ФРС про менше, ніж очікувалося, зниження відсоткових ставок у 2025 році. Загалом грудень на фондовому ринку США минув досить похмуро, порівнюючи з рекордами попередніх місяців. Єдина надія зустріти свята у гарному настрої — ралі Санта-Клауса. Але чи буде воно цього року?