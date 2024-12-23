Гривня продовжить падати?— Що чекати на валютному ринку цього тижня

Ситуація, яка призвела до ослаблення гривні минулого тижня, залишатиметься актуальною і впродовж цього. Як реагуватиме на неї Нацбанк, і чи продовжуватиме гривня слабшати, «Мінфін» дізнався у представників українських банків.

Попит на валюту зростає

Минулого тижня офіційний курс гривні щодо американського долара декілька разів поспіль оновлював історичний мінімум, і станом на минулу п'ятницю становив вже 41,61 грн/$, хоча починав тиждень на позначці 41,93 грн/$.

Відповідно, донизу йшла і ціна національної валюти на міжбанку та в обмінниках. Так, якщо минулий тиждень курс продажу долара на міжбанку розпочав на позначці 41,72 грн/$, то завершив вже на рівні 41,99 грн/$, впритул наблизившись до психологічної позначки в 42 грн/$.

У банківських обмінниках ціна продажу долара цю позначку вже залишила позаду. Середній курс продажу валюти на кінець тижня дійшов до 42,18 грн/$, а у понеділок стартував в межах 41,97 грн/$.

Таким чином, офіційний курс гривні щодо долара за минулий тиждень знизився на 32 копійки, або ж на 0,77%. Якщо ж дивитись на показники з початку року, то національна валюта подешевшала вже на 10,23%, адже на 1 січня офіційний курс становив 38,04 грн/$.

Гривня втрачає позиції через поєднання низки чинників. Найперше — це стабільно високий попит населення на валюту, який впродовж цього року перевищує продажі доларів та євро. Як повідомив Нацбанк, за підсумками листопада, наші співвітчизники купили валюту на $1,29 млрд більше, ніж продали. У жовтні ця цифра становила $1,39 млрд. Вочевидь, у грудні негативне сальдо також перевищить мільярд доларів.

До активнішого придбання валюти громадян підштовхують високі інфляційні очікування та поступове зниження дохідності депозитів, яка вже не перекриває зростання цін. За розрахунками Держстату, річна інфляція у листопаді сягнула 11,2%. А наступного року експерти очікують її в межах 6,5−7%.

Зростає попит на валюту і з боку бізнесу. Як відзначає директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, сплеск валютного попиту є традиційним для грудня, адже в цей час бізнес завершує розрахунки за контрактами.

Крім того, зростає попит на валюту і від компаній, які задіяні у відновленні зруйнованої рф інфраструктури. Адже це потребує закупівлі імпортного обладання. Також треба враховувати й сезонний чинник: взимку зростають закупівлі ПРР для проходження опалювального сезону.

Додатково тиснуть на курс більші бюджетні видатки, адже перед завершенням року Держказначейство активно розраховується з постачальниками товарів та послуг для бюджетних структур. Відповідно, бізнес, отримавши гривню, частину з неї спрямовує на міжбанк, аби поповнити свої валютні запаси.

Не варто скидати з рахунків валютні послаблення, чергову порцію яких НБУ анонсував минулого тижня.

Від стрімкішого падіння гривню стримують лише значні інтервенції Нацбанку. Регулятор залишається основним продавцем валюти на міжбанку: періодичність його виходів із пропозицією ВКВ, а також цінники продажу фактично визначають курс гривні на міжбанку та офіційний курс.

У першій половині грудня тижневі інтервенції НБУ вже перевищували $1 млрд, що відбувалося вперше з травня цього року. А минулого тижня регулятор продав найбільший обсяг валюти на міжбанку з 2022 року.

Хоча б частково сповільнити ослаблення гривні мало б підвищення облікової ставки НБУ 12 грудня з 13% до 13,5%. Теоретично, це має зробити привабливішими гривневі депозити та облігації, і, відповідно, спрямувати до них частину грошей з валютного ринку. Однак поки що ставки ще не відреагували на останні монетарні рішення НБУ.

Міжнародний чинник

Окрім суто внутрішніх чинників, зміцненню долара сприяла і ситуація на міжнародних ринках. Так, за минулий тиждень індекс долара (співвідношення до євро, єни, фунту стерлінгів, канадського долара, шведської крони і швейцарського франка) зріс майже на 0,7%, а за місяць — на 1,44%.

Ключова причина цього — очікування приходу до влади у США Дональда Трампа, який обіцяє запровадити високі торговельні тарифи. Це може вдарити по економіці ключових країн світу, а також призвести до того, що більше доларів залишатимуться у Штатах.

Також зміцненню долара сприяла позиція Федеральної резервної системи, яка минулого тижня, хоча й погодила зниження ключової ставки на 25 базисних пункти, але насторожила багатьох інвесторів внутрішніми суперечками щодо цього: частина членів пропонували не змінювати ставку. Крім цього, ФРС оновила прогноз її зміни наступного року: якщо раніше передбачалось, що ставку знижуватимуть тричі, то зараз прогнозується лише два зниження.

Саме ситуацією на міжнародних ринках можна пояснити те, що на фоні падіння гривні щодо долара, її курс щодо євро зміцнився. Якщо на початку минулого тижня ціна продажу валюти ЄС в українських банках становила 44,2 грн/євро, то на кінець тижня в середньому було вже 44,12 гривні. Так само і офіційний курс євро щодо гривні в цей час зміцнився з 43,74 до 43,58.

Чого чекати цього тижня

Цього тижня на курс впливатимуть ті ж самі чинники.

«Основна причина зростання курсу через зміцнення попиту залишиться незмінною наприкінці поточного і на початку наступного року. Це насамперед збільшення купівлі іноземної валюти під впливом як сезонних, психологічних чинників й активізації поточної девальвації, так і через те, що наприкінці року як приватні споживачі, так і бізнес отримують більше гривні, оскільки витрати бюджету традиційно зростають останніми тижнями грудня», — розповів «Мінфіну» директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин.

Посилюватиме тиск на гривню сезонне зниження активності експортерів на тлі наближення періоду різдвяного затишшя, а також погіршення погодних умов.

Водночас, на думку Олександра Печерицина, розрив між попитом і пропозицією валюти наразі не такий загрозливий, ніж на початку цього року, оскільки ризик недофінансування від зовнішніх партнерів значно менший, ніж був рік тому.

«Здатність Нацбанку підтримувати ринок інтервенціями наразі залишатиметься доволі сильною», — переконаний експерт.

Традиційний у грудні вплив на курс бюджетних витрат відзначають і фахівці Альтбанку. В установі переконані, що наприкінці цього та початку наступного року безготівковковий курс коливатиметься в діапазоні 41,6−42,3 грн/$.

Обмежений вплив на курс матиме і послаблення деяких валютних обмежень, про яке Нацбанк оголосив наприкінці минулого тижня. Зокрема, пом’якшується заборона на купівлю-продаж банківських металів.

Також розширюється дозвіл на купівлю валюти для оператора ядерних установок. Крім цього, регулятор продовжив уніфікацію підходів до сплати українським бізнесом купонів за єврооблігаціями, актуалізувавши норми, що дають змогу українським компаніям відшкодовувати нерезидентам витрати, понесені через сплату купонів за єврооблігаціями.

В Райффайзен Банку очікують на поступове, але відносно незначне ослаблення гривні, принаймні, до кінця цього року.

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Попри те, що для багатьох ослаблення гривні стало сигналом для придбання валюти, тих, хто уважно слідкує за економічними новинами, це не мало здивувати. Рік тому Мінекономіки прогнозувало, що курс на кінець 2024 року сягне 42,1 грн/$. Саме до такої позначки він впритул і наблизився.