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23 грудня 2024, 12:21

«Укрпошта» запроваджує «невагомі» тарифи на посилки

З 1 січня 2025 року «Укрпошта» запроваджує нову тарифну систему, яка більше не залежатиме від ваги, а лише від об'єму посилки. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

З 1 січня 2025 року «Укрпошта» запроваджує нову тарифну систему, яка більше не залежатиме від ваги, а лише від об'єму посилки.
Фото: depositphotos

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Що відомо про нові тарифи

Компанія переглянула частину тарифів, але найнижчий залишиться без змін, а інші залишаються серед найдоступніших на ринку, зазначив Смілянський.

Які переваги таких тарифів

Доступність. Так, ми переглянули частину тарифів, але найнижчий тариф залишиться без змін, а решта залишаються найдоступнішими на ринку і дають вибір клієнту, що саме йому чи їй потрібно: кому треба швидше, зможе відправити тарифом «Пріоритетний», а кому треба заощадити (аж до 50%+ до цін конкурентів), може скористатись тарифом «Базовий».

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Зручність. Не знаю, як у вас, а в мене дома немає вагів. До того, я постійно чую, як змінюється вага на посилку після додання пакувального матеріалу і т.і. та як зростає ціна. Тепер в нас всього цього не буде. Ціна фіксована і її легко порахувати з нашими коробками (ціни на які будуть вдвічі дешевші за конкурентів, а пакети безкоштовно) або своїми, тут вам треба буде лише лінійка. Думаю, вона у вас точно є.

Чесність. Часто бачу в коментарях в соцмережах або роликах в Інсті та ТікТоці невдоволення клієнтів, які мають за посилку в 3 кг платити як за 10 або за посилку в 11 кг платити як за 30 кг. Тож, по-перше, в нас не буде кг, а по друге, в нас буде 8 розмірів по тарифам. Тож платите лише за той об'єм, який відправляєте.

«Чи треба вказувати вагу при відправленні? Так. Перше, для контролю цілісності посилки, простіше, щоб нічого не вкрали. Друге, я розумію, що хтось може відправити гирі. Це ж перше, що всі питають, коли я кажу, що ми відмовляємось від ваги. Тож щоб гирі не впали на новорічні іграшки, ми будемо використовувати вагу в операційних процесах», — пише Смілянський.

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Чи можна відправити щось нестандартне?

Можна. Але треба буде доплатити 50 гривень за ручну обробку відправлення.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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AlfShamwey
AlfShamwey
23 грудня 2024, 13:23
#
Так и где тарифы?
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bosyak
bosyak
23 грудня 2024, 13:29
#
Укрпошта відкрила для себе об'ємну вагу? :)
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Strain
Strain
23 грудня 2024, 13:43
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Тоже хотят заработать=)
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torn
torn
23 грудня 2024, 14:01
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Смелянский на 9 году управления Укрпочтой понял, что у него дома нет весов. Покажи лучше как выросли объемы доставки с 2016 года, директор. Не отрицательный ли там рост?
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