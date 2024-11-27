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27 листопада 2024, 20:00

Падіння гривні, гроші від Світового банку та Японії: головне за середу

Гривня продовжує падіння. НБУ знизив офіційний курс до нового мінімуму

Національний банк України встановив на завтра, 28 листопада, офіційний курс гривні на рівні 41,6010 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 10 копійок.

Україна отримала $4,8 мільярда від Світового банку

Сьогодні Україна отримала від Світового банку кредит у розмірі $4,8 млрд. Це стало можливим завдяки гранту США у розмірі $1,6 млрд та коштів від інших партнерів з розвитку.

До держбюджету надійшло $235 мільйонів пільгового фінансування від Японії

До державного бюджету України надійшло $235 млн пільгового фінансування від уряду Японії в рамках нових системних проєктів Світового банку «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE) та «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN).

Байден просить Конгрес виділити додаткові $24 млрд для України

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити додаткові $24 млрд на підтримку України. Зазначається, що адміністративно-бюджетне управління Білого дому запропонувало додати цю фінансову допомогу до пакета заходів, щоб уникнути ризику припинення фінансування зі зміною президентської адміністрації.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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neverice
neverice
27 листопада 2024, 20:30
#
НБУ знизив курс на 10 копійок (0,2%) — заголовки про падіння гривні, топ новина за середу. Рубль валиться на 5% - навіть згадки немає. Це вже на грані ІПСО.
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