Падіння гривні, гроші від Світового банку та Японії: головне за середу

Національний банк України встановив на завтра, 28 листопада, офіційний курс гривні на рівні 41,6010 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 10 копійок.

Україна отримала $4,8 мільярда від Світового банку

Сьогодні Україна отримала від Світового банку кредит у розмірі $4,8 млрд. Це стало можливим завдяки гранту США у розмірі $1,6 млрд та коштів від інших партнерів з розвитку.

До держбюджету надійшло $235 мільйонів пільгового фінансування від Японії

До державного бюджету України надійшло $235 млн пільгового фінансування від уряду Японії в рамках нових системних проєктів Світового банку «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE) та «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN).

Байден просить Конгрес виділити додаткові $24 млрд для України

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити додаткові $24 млрд на підтримку України. Зазначається, що адміністративно-бюджетне управління Білого дому запропонувало додати цю фінансову допомогу до пакета заходів, щоб уникнути ризику припинення фінансування зі зміною президентської адміністрації.