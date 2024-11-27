До держбюджету надійшло $235 мільйонів пільгового фінансування від Японії

До державного бюджету України надійшло $235 млн пільгового фінансування від уряду Японії в рамках нових системних проєктів Світового банку «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE) та «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

В межах RISE надійшло $130 млн позики за підтримки фінансових ресурсів Японії. Проєкт спрямовано на вирішення критичних проблем, що перешкоджають стійкості, зростанню та сталому розвитку приватного сектору.

Отримані $105 млн японських коштів за проєктом LEARN є результатом виконання урядом України заходів з забезпечення безпечного очного навчання у школах, шляхом надання субвенцій на укриття та шкільні автобуси у 2024 році.

Ключовою метою програми є покращення освітнього процесу в Україні в умовах воєнного стану шляхом створення безпечних та комфортних умов для освітян та учнів.

До кінця 2024 року Україна очікує залучити ще $120 млн та $95 млн в рамках RISE та LEARN, відповідно.

Читайте також: Україна отримала $4,8 мільярда від Світового банку

За словами міністра фінансів України Сергія Марченко, залучена через механізми Світового банку бюджетна підтримка від Японії з лютого 2022 року сягнула близько $6 млрд.

«Фінансування в рамках LEARN та RISE допоможе створити належні умови освітнього процесу і зробити більш ефективним процес підтримки бізнесу в умовах повномасштабної війни», — зазначив Марченко.