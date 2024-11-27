Україна отримала $4,8 мільярда від Світового банку

Сьогодні Україна отримала від Світового банку кредит у розмірі $4,8 млрд. Це стало можливим завдяки гранту США у розмірі $1,6 млрд та коштів від інших партнерів з розвитку.

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Кредит у розмірі $4,8 млрд буде скеровано, зокрема, на покриття основних соціальних та гуманітарних видатків, таких як заробітна плата працівників охорони здоров'я, освіти, служб швидкого реагування та інших надавачів критично важливих державних послуг.

Уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США.

Цього року пряма бюджетна підтримка від Сполучених Штатів сягає $6,8 млрд.

Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки України в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, агровиробників, а також проєктів відновлення.