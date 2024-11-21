Головне за четвер: списання мільярдного боргу Україні, новий рекорд біткоїна та паритет євро з доларом

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден подав до Конгресу заяву про намір скасувати половину боргу України на економічну допомогу. Розмір скасування — $4,65 мільярда.

«Мрій і Досягай»: «Дія» пропонує жінкам $1000 та навчання бізнесу

«Дія.Бізнес» запускає другу хвилю освітньої програми «Мрій і Досягай» для жінок, які хочуть започаткувати або масштабувати свій бізнес. Після закінчення навчання учасниці отримають фінансовий стимул — ваучер для відкриття чи розвитку власної справи на $1000.

росія витратила понад $18 млрд на повітряні атаки по Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія росії випустила по території нашої країни понад 10 тисяч ракет різних типів і понад 13 тисяч безпілотників. За підрахунками «Радіо Свобода», загальна вартість боєприпасів, витрачених на руйнування України, перевищила $18 мільярдів.

В Україні введуть Систему обліку немайнової шкоди українцям, завданої війною

Верховна Рада ухвалила законопроєкт «Про облік інформації про шкоду, завдану особистим немайновим правам фізичних осіб внаслідок збройної агресії російської федерації проти України». Документ передбачає запровадження Системи обліку немайнової шкоди — інструмент для фіксації випадків втрати життя, здоров’я, родини, вимушеного переселення чи позбавлення доступу до освіти та медицини через війну.

Євро слабшає — долар зростає: чи досягнуть ці валюти паритету до кінця року

Трамп почав підготовку до тарифних війн, що означає сильніший долар. На результати виборів президента США долар відреагував зміцненням. Але чи варто очікувати, що долар досягне паритету з євро ще до кінця року?

З 2020 року людство увійшло до нової низки глобальних викликів. Пандемія COVID-19 не лише збільшила смертність населення планети, а й спровокувала значне подорожчання товарної логістики, перебудову роботи більшості світових транснаціональних компаній, переділ ринку праці та ресурсів.