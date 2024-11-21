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21 листопада 2024, 20:26

Головне за четвер: списання мільярдного боргу Україні, новий рекорд біткоїна та паритет євро з доларом

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Джерело: Мінфін
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