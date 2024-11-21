«Дія.Бізнес» запускає другу хвилю освітньої програми «Мрій і Досягай» для жінок, які хочуть започаткувати або масштабувати свій бізнес. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Мрій і Досягай»: «Дія» пропонує жінкам $1000 та навчання бізнесу
Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо
Учасниці зможуть отримати знання для створення та просування свого бізнесу в онлайн-середовищі, адаптації наявних бізнес-ідей до нових ринків та аудиторій, а також для переведення офлайн-бізнесів в онлайн-формат, кажуть в міністерстві.
Після закінчення навчання учасниці отримають фінансовий стимул — ваучер для відкриття чи розвитку власної справи на $1000.
Читайте: 61% нових ФОПів відкрили жінки цьогоріч. Як змінюється частка жінок у бізнесі
Хто може взяти участь
Взяти участь у програмі можуть жінки віком від 18 років — ВПО, самотні матері, ветеранки та представниці інших вразливих категорій, які втратили дохід або під загрозою його втрати.
Перевагу віддаватимуть учасницям зі Сходу та Півдня України, а також українкам, які вже мають власну справу.
Інвестиційний трамплін
Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.
Коментарі - 1