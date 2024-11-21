В Україні введуть Система обліку немайнової шкоди українцям, завданої війною

Верховна Рада ухвалила законопроєкт «Про облік інформації про шкоду, завдану особистим немайновим правам фізичних осіб внаслідок збройної агресії російської федерації проти України». Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

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Що відомо

Документ передбачає запровадження Системи обліку немайнової шкоди — інструмент для фіксації випадків втрати життя, здоров’я, родини, вимушеного переселення чи позбавлення доступу до освіти та медицини через війну.

Він також регулює створення та роботу Реєстру даних про дітей, депортованих або примусово переміщених через збройну агресію рф проти України.

Основними напрямками Системи обліку інформації про шкоду є:

облік людей, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії російської федерації проти України;

збір, консолідація інформації щодо постраждалих громадян та подальша допомога їм у верифікації даних щодо завданої шкоди;

облік видатків державного та місцевих бюджетів, бюджетів соціальних фондів, пов’язаних з наданням допомоги та підтримки громадянам, які постраждали внаслідок війни.

Що це дасть

Як додали у міністерстві, ключовим принципом змін є забезпечення обмінів між різними державними реєстрами та базами даних для полегшення збору інформації та мінімального бюрократичного навантаження на постраждалу особу. Це дозволить максимально оперативно фіксувати завдану шкоду.

Надалі також планується запровадження можливості подання людиною повідомлення про завдану їй шкоду через «Дію» та ЦНАПи.

У перспективі кожна постраждала особа матиме можливість через єдине вікно отримати повне досьє про завдану шкоду та доступні їй види підтримки.