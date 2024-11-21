росія витратила понад $18 млрд на повітряні атаки по Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія росії випустила по території нашої країни понад 10 тисяч ракет різних типів і понад 13 тисяч безпілотників. За підрахунками « Радіо Свобода «, загальна вартість боєприпасів, витрачених на руйнування України, перевищила $18 мільярдів.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ці оцінки ґрунтуються на відкритих даних та думках експертів. Однак, як наголошує видання, значна частина інформації про атаки засекречена, що може означати, що реальні витрати на ракетні та безпілотні удари ще вищі.

Витрати на війну

Як пише moscowtimes, до лютого 2024 року сукупні витрати росії на оснащення, утримання та розгортання військ для військової агресії проти України становили близько $211 мільярдів.

Крім цього, у 2024−2027 роках москва планує направити 1,3 трильйона рублів на відновлення окупованих територій України, зруйнованих російською армією, випливає із проєкту федерального бюджету. Для порівняння, ця сума у 22 рази перевищує витрати на розвиток Північного Кавказу за той самий період.

У проєкті бюджету на 2025 рік особливо виділяється стаття «національна оборона», витрати на яку досягнуть рекордних 13,2 трлн рублів. Це на 22% більше, ніж 2024 року, і майже вдвічі перевищує рівень 2023 року.

Військові витрати становитимуть 6,3% ВВП і займуть 32,5% усіх бюджетних видатків — небачений рівень з часів СРСР.