Грант від США, нова вершина біткоїна, прибутки банків: головне за тиждень

Україна отримала безповоротну допомогу від Сполучених Штатів обсягом $1,35 млрд. Залучене фінансування спрямовується на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення виплати заробітних плат педагогам.

Біткоїн пробив рівень спротиву у $93 тисяч одразу на відкритті фондового ринку в США. Позитивний імпульс розпочався після публікації звіту про інфляцію.

Мінфін залучив 26,4 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів 12 листопада на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 26,48 млрд грн, що на 5,02 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 21,46 млрд грн.

Єврокомісія погодила виділення Україні 4 мільярдів євро в межах Ukraine Facility