Грант від США, нова вершина біткоїна, прибутки банків: головне за тиждень
Україна отримала безповоротну допомогу від Сполучених Штатів обсягом $1,35 млрд. Залучене фінансування спрямовується на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення виплати заробітних плат педагогам.
Біткоїн пробив рівень спротиву у $93 тисяч одразу на відкритті фондового ринку в США. Позитивний імпульс розпочався після публікації звіту про інфляцію.
Мінфін залучив 26,4 мільярда від продажу облігацій
Міністерство фінансів 12 листопада на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 26,48 млрд грн, що на 5,02 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 21,46 млрд грн.
Єврокомісія погодила виділення Україні 4 мільярдів євро в межах Ukraine Facility
Сьогодні, 14 листопада, Європейська комісія надала позитивну оцінку індикаторам, які Україна виконала у межах Плану України для Ukraine Facility передбачених для третього кварталу 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
За дев’ять місяців 2024 року банки отримали 118 млрд грн чистого прибутку
За дев’ять місяців 2024 року платоспроможні банки отримали 118 млрд грн чистого прибутку. Головним чинником прибутковості залишається збереження високої чистої процентної маржі з огляду на зростання обсягів кредитування та вкладень в ОВДП.
Фонд гарантування очолила Ольга Білай
Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб призначила директором-розпорядником Фонду Ольгу Білай. Вона приступає до свої обов’язків з 11 листопада.
Банк «Портал» припинив здійснення банківської діяльності
16 вересня 2024 року єдиний акціонер АТ «Банк «Портал» ухвалив рішення припинити здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердив План припинення. Про це йдеться у повідомленні банку.
Коментарі