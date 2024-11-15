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15 листопада 2024, 20:01

Грант від США, нова вершина біткоїна, прибутки банків: головне за тиждень

Україна отримала $1,35 мільярда гранту від США

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Джерело: Мінфін
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