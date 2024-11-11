Банк «Портал» припинив здійснення банківської діяльності

16 вересня 2024 року Єдиний акціонер АТ « Банк «Портал» ухвалив рішення припинити здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердив План припинення. Про це йдеться у повідомленні банку.

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Деталі

План припинення здійснення банківської діяльності АТ «Банк «Портал» погоджений рішенням Національного банку України № 356-рш від 1 жовтня 2024 року.

«Банк припиняє надання окремих банківських послуг, визначених в частині третій статті 47 Закону України „Про банки і банківську діяльність“: надання коштів та банківських металів у кредит за рахунок залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від власного імені, на власних умовах та на власний ризик», — йдеться у повідомленні банку.

Які послуги припинені

Банк не здійснює кредитні операції в обсязі, що перевищує обсяг таких операцій, який сформувався на кінець операційного дня 02 жовтня 2024 року;

Банк не надає нових кредитів.

«Оскільки наша банківська установа знаходиться в процедурі припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи, надання банківських послуг на даний час обмежене. Існуючі рахунки поступово закриваються, нові рахунки будь-яким клієнтам не відкриваються», — зазначено у повідомленні.