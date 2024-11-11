16 вересня 2024 року Єдиний акціонер АТ «Банк «Портал» ухвалив рішення припинити здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердив План припинення. Про це йдеться у повідомленні банку.
Банк «Портал» припинив здійснення банківської діяльності
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Деталі
План припинення здійснення банківської діяльності АТ «Банк «Портал» погоджений рішенням Національного банку України № 356-рш від 1 жовтня 2024 року.
«Банк припиняє надання окремих банківських послуг, визначених в частині третій статті 47 Закону України „Про банки і банківську діяльність“: надання коштів та банківських металів у кредит за рахунок залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від власного імені, на власних умовах та на власний ризик», — йдеться у повідомленні банку.
Які послуги припинені
- Банк не здійснює кредитні операції в обсязі, що перевищує обсяг таких операцій, який сформувався на кінець операційного дня 02 жовтня 2024 року;
- Банк не надає нових кредитів.
«Оскільки наша банківська установа знаходиться в процедурі припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи, надання банківських послуг на даний час обмежене. Існуючі рахунки поступово закриваються, нові рахунки будь-яким клієнтам не відкриваються», — зазначено у повідомленні.
Коментарі - 2