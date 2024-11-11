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11 листопада 2024, 11:39

Банк «Портал» припинив здійснення банківської діяльності

16 вересня 2024 року Єдиний акціонер АТ «Банк «Портал» ухвалив рішення припинити здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердив План припинення. Про це йдеться у повідомленні банку.

16 вересня 2024 року Єдиний акціонер АТ «Банк «Портал» ухвалив рішення припинити здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердив План припинення.

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Деталі

План припинення здійснення банківської діяльності АТ «Банк «Портал» погоджений рішенням Національного банку України № 356-рш від 1 жовтня 2024 року.

«Банк припиняє надання окремих банківських послуг, визначених в частині третій статті 47 Закону України „Про банки і банківську діяльність“: надання коштів та банківських металів у кредит за рахунок залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від власного імені, на власних умовах та на власний ризик», — йдеться у повідомленні банку.

Які послуги припинені

  • Банк не здійснює кредитні операції в обсязі, що перевищує обсяг таких операцій, який сформувався на кінець операційного дня 02 жовтня 2024 року;
  • Банк не надає нових кредитів.

«Оскільки наша банківська установа знаходиться в процедурі припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи, надання банківських послуг на даний час обмежене. Існуючі рахунки поступово закриваються, нові рахунки будь-яким клієнтам не відкриваються», — зазначено у повідомленні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Дмитро Ле
Дмитро Ле
11 листопада 2024, 11:54
#
Оспади, кто про него кроме его работников знал?
+
0
potator
potator
11 листопада 2024, 12:03
#
Это украина детка, здесь на покойников пенсию можно получать, главное не жадничать и не оформлять на них кредиты
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