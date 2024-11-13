Мінфін залучив 26,4 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів 12 листопада на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 26,48 млрд грн, що на 5,02 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 21,46 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

5,03 млрд грн під 15,20% з погашенням 29 квітня 2026 року (минулого тижня ставка була 15,20%);

5,21 млрд грн під 13,42% з погашенням 28 жовтня 2026 року (минулого тижня ставка була 13,95%);

5,08 млрд грн під 16,19% з погашенням 7 квітня 2027 року (минулого тижня ставка була 16,20%);

5,39 млрд грн під 14,03% з погашенням 29 вересня 2027 року (минулого тижня ставка була 15,02%);

305,19 млн грн під 16,80% з погашенням 9 лютого 2028 року (минулого тижня ставка була 16,80%).

В іноземній валюті:

$132,39 млн під 4,61% з погашенням 4 грудня 2025 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.