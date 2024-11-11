Фонд гарантування очолила Ольга Білай

Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб призначила директором-розпорядником Фонду Ольгу Білай. Вона приступає до свої обов’язків з 11 листопада. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Деталі

Білай була призначена тимчасовою виконувачкою обов’язків директора-розпорядника з 18 липня 2024 року після завершення п’ятирічного строку на посаді Світлани Рекрут.

«Серед ключових завдань, які ми ставимо перед собою, — реформування системи гарантування відповідно до європейських вимог з огляду на перспективи членства України в ЄС. Зокрема, ми продовжимо рух до поширення гарантій на юридичних осіб та окремі небанківські фінансові установи, а також послідовно працюватимемо над розбудовою дієвої системи раннього реагування», — зазначила новопризначена директорка.

Ще одним важливим напрямком Білай окреслила доведення до остаточних судових рішень вимог до ексвласників збанкрутілих банків та відшкодування збитків, завданих російською агресією, задля розрахунків з кредиторами банків та державою.

Хто така Ольга Білай

За даними видання Finclub, кар'єру у банківській сфері Білай розпочала у 2002 році: до квітня 2007 року працювала на посаді спеціалістки, а згодом — головної спеціалістки управління корпоративного фінансування ПУМБ.

Із 2007-го до 2017 року вона працювала у таких фінустановах як «Омега Банк» («Сведбанк»), банки «Надра» та «Ощадбанк».

У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб працює з липня 2017 року. У серпні 2019 року була призначена заступницею директора-розпорядника Фонду.

Директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів призначається на посаду строком на 5 років.

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Нагадаємо

Світлана Рекрут обіймала посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з липня 2019 року.