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11 листопада 2024, 14:15

Фонд гарантування очолила Ольга Білай

Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб призначила директором-розпорядником Фонду Ольгу Білай. Вона приступає до свої обов’язків з 11 листопада. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб призначила директором-розпорядником Фонду Ольгу Білай.

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Деталі

Білай була призначена тимчасовою виконувачкою обов’язків директора-розпорядника з 18 липня 2024 року після завершення п’ятирічного строку на посаді Світлани Рекрут.

«Серед ключових завдань, які ми ставимо перед собою, — реформування системи гарантування відповідно до європейських вимог з огляду на перспективи членства України в ЄС. Зокрема, ми продовжимо рух до поширення гарантій на юридичних осіб та окремі небанківські фінансові установи, а також послідовно працюватимемо над розбудовою дієвої системи раннього реагування», — зазначила новопризначена директорка.

Ще одним важливим напрямком Білай окреслила доведення до остаточних судових рішень вимог до ексвласників збанкрутілих банків та відшкодування збитків, завданих російською агресією, задля розрахунків з кредиторами банків та державою.

Хто така Ольга Білай

За даними видання Finclub, кар'єру у банківській сфері Білай розпочала у 2002 році: до квітня 2007 року працювала на посаді спеціалістки, а згодом — головної спеціалістки управління корпоративного фінансування ПУМБ.

Із 2007-го до 2017 року вона працювала у таких фінустановах як «Омега Банк» («Сведбанк»), банки «Надра» та «Ощадбанк».

У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб працює з липня 2017 року. У серпні 2019 року була призначена заступницею директора-розпорядника Фонду.

Директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів призначається на посаду строком на 5 років.

Читайте: Голова Фонду гарантування вкладів йде з посади — Forbes

Нагадаємо

Світлана Рекрут обіймала посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з липня 2019 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Dmitrik7
Dmitrik7
11 листопада 2024, 16:09
#
Опшэм ясно. Пару лет на раскачку, остальное время на передачу власти.
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