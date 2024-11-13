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13 листопада 2024, 16:45

Біткоїн подолав нову вершину у $90 тисяч

Біткоїн пробив рівень спротиву у $90 тисяч одразу на відкритті фондового ринку в США. Позитивний імпульс розпочався після публікації звіту про інфляцію. Про це повідомляє «Мінфін».

Біткоїн пробив рівень спротиву у $90 тисяч одразу на відкритті фондового ринку в США.

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Перша криптовалюта різко зросла після корекції, яка спостерігалась у вівторок й середу. BTC подолав позначку $91 тис на момент написання. Це новий історичний максимум.

Ethereum також різко зріс після корекції й наразі торгується на рівні $3280.

Поштовхом для зростання ринку стали дані про інфляцію в США, яка у жовтні зросла на 2,6%, як і очікували. Такий показник дає надію на подальше зниження ставки ФРС.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

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+15
Bookseller
Bookseller
13 листопада 2024, 17:58
#
Продал только что 0.02 битка примерно по 92500, получил за вычетом комиссии 1719 евро на карту трасти плюс, теперь жду цену 102500, чтобы ещё 0.02 битка продать.
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Riojas
Riojas
13 листопада 2024, 18:15
#
Восхищаюсь вашей выдержкой)
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0
Kankakee
Kankakee
13 листопада 2024, 19:15
#
А це якась стратегія, тіпа: оцінити свої очікування і після досягнення певного рівня продати якусь частину скласти нові очікування і чекати досягнення нового рівня? 🙃 а откупатися теж після падіння до певного рівня очікувань +ліміт на час очікування? 😎
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bonv
bonv
13 листопада 2024, 17:59
#
Альти підтягнуться після переливу:)))
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0
Дмитро Ле
Дмитро Ле
13 листопада 2024, 18:50
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Ти хоч знаєш що таке альти? Ти тільки копіпастити всюку фігню вмієш і нудіти тут.
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0
Kankakee
Kankakee
13 листопада 2024, 19:11
#
Так казали буде 250 к 🎃 - почекаємо і подивимося на рівень розвиненості в країнах першого світу жадібності 👻
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