Біткоїн подолав нову вершину у $90 тисяч

Біткоїн пробив рівень спротиву у $90 тисяч одразу на відкритті фондового ринку в США. Позитивний імпульс розпочався після публікації звіту про інфляцію. Про це повідомляє «Мінфін».

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Перша криптовалюта різко зросла після корекції, яка спостерігалась у вівторок й середу. BTC подолав позначку $91 тис на момент написання. Це новий історичний максимум.

Ethereum також різко зріс після корекції й наразі торгується на рівні $3280.

Поштовхом для зростання ринку стали дані про інфляцію в США, яка у жовтні зросла на 2,6%, як і очікували. Такий показник дає надію на подальше зниження ставки ФРС.