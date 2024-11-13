Україна отримала $1,35 мільярда гранту від США

Сьогодні, 13 листопада, Україна отримала безповоротну допомогу від Сполучених Штатів обсягом $1,35 млрд. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Куди спрямують кошти

Зазначається, що залучене фінансування спрямовується на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення виплати заробітних плат педагогам.

Уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США.

Ці кошти було перераховано до держбюджету України через проєкт Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).

«Пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула $28,2 млрд. Це — найбільша фінансова допомога Україні серед усіх країн світу. Надійне партнерство з США допомагає уряду України зберігати фінансову стабільність та підтримувати громадян через надання основних державних послуг, таких як освіта та рятувальні служби», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У поточному році бюджетна підтримка від США передбачена у розмірі $7,8 млрд, із яких вже мобілізовано $5,2 млрд.

Міжнародне пряме фінансування бюджету України з початку повномасштабної війни перевищило $100 млрд.

«Враховуючи, що сьогодні надійшло $1,35 млрд від США то всього $100,79 млрд», — зазначив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.