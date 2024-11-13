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13 листопада 2024, 11:01

Україна отримала $1,35 мільярда гранту від США

Сьогодні, 13 листопада, Україна отримала безповоротну допомогу від Сполучених Штатів обсягом $1,35 млрд. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Сьогодні, 13 листопада, Україна отримала безповоротну допомогу від Сполучених Штатів обсягом $1,35 млрд.
Фото: pixabay.com

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Куди спрямують кошти

Зазначається, що залучене фінансування спрямовується на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення виплати заробітних плат педагогам.

Уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США.

Ці кошти було перераховано до держбюджету України через проєкт Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).

«Пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула $28,2 млрд. Це — найбільша фінансова допомога Україні серед усіх країн світу. Надійне партнерство з США допомагає уряду України зберігати фінансову стабільність та підтримувати громадян через надання основних державних послуг, таких як освіта та рятувальні служби», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У поточному році бюджетна підтримка від США передбачена у розмірі $7,8 млрд, із яких вже мобілізовано $5,2 млрд.

Міжнародне пряме фінансування бюджету України з початку повномасштабної війни перевищило $100 млрд.

«Враховуючи, що сьогодні надійшло $1,35 млрд від США то всього $100,79 млрд», — зазначив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+58
godvinik
godvinik
13 листопада 2024, 11:30
#
Ура, прокуроры-инвалиды будут с пенсией!
+
+13
asdf2024
asdf2024
13 листопада 2024, 11:35
#
Я так понимаю это последние гроши, а дальше Трамп закрутит кран.С другой стороны глядишь и патриотов на фронт погонят.
+
+15
Дмитро Ле
Дмитро Ле
13 листопада 2024, 13:24
#
Завали свое ватное хлебало. Дольше проживешь.
+
0
Я_ __
Я_ __
13 листопада 2024, 12:05
#
«Зазначається, що залучене фінансування спрямовується на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення виплати заробітних плат педагогам.»

Так, а конкретно куди? Бо просто як дослідження пінгвінів — гуманітарні цілі, так і надання будинків для переселенців — гуманітарні цілі, бо переселенці назад на окуповані території повертаються, бо тут державі потрібні не українці, а розпил бабла і дослідження Антарктиди, де полярник зможе харчуватися так, як нині напевно 80% українців в Україні не зможуть собі дозволити харчуватися, з червоною і чорною ікрою, трьома видами вина, восьминогами і іншим))
+
0
Kolya12377
Kolya12377
13 листопада 2024, 12:32
#
А вот педагогов надо бы сократить. Почти полмиллиона — это очень много с учетом того. что много детей уехали, да и по 8 уроков в день (у меня было 6) — это много, постоянно лоббировали увеличение пхаемого в головы информационного мусора, чтоб никого не увольнять, а только набирать. И так перебор, а в войну это точно лишнее.
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