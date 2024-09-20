НБУ залишив ставку 13%, а ФРС вперше за чотири роки її знизила, закон про підвищення податків: головне за тиждень

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%.

Це рішення сприятиме поступовому поверненню інфляції до цілі 5% у наступні роки та підтримає стійкість валютного ринку.

ФРС вперше з 2020 року знизила облікову ставку та одразу на 50 базисних пунктів

Федеральна резервна система США (ФРС) ухвалила рішення вперше з березня 2020 року знизити базову ставку і відразу на 50 базисних пунктів (б.п.), до 4,75−5%.

Банки розкриватимуть таємницю та дані клієнтів. Рада готується ухвалити законопроєкт

Верховна Рада найближчим часом розгляне у другому читанні законопроєкт № 11043 щодо удосконалення функцій Нацбанку з державного регулювання ринків фінансових послуг.

Бізнес заклав у бюджет долар по 44 грн на наступний рік