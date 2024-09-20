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20 вересня 2024, 20:00

НБУ залишив ставку 13%, а ФРС вперше за чотири роки її знизила, закон про підвищення податків: головне за тиждень

НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%.

Це рішення сприятиме поступовому поверненню інфляції до цілі 5% у наступні роки та підтримає стійкість валютного ринку.

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Рада ухвалила закон про спрощення приватизації державних банків

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Джерело: Мінфін
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