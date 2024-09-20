НБУ залишив ставку 13%, а ФРС вперше за чотири роки її знизила, закон про підвищення податків: головне за тиждень
Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%.
Це рішення сприятиме поступовому поверненню інфляції до цілі 5% у наступні роки та підтримає стійкість валютного ринку.
ФРС вперше з 2020 року знизила облікову ставку та одразу на 50 базисних пунктів
Федеральна резервна система США (ФРС) ухвалила рішення вперше з березня 2020 року знизити базову ставку і відразу на 50 базисних пунктів (б.п.), до 4,75−5%.
Банки розкриватимуть таємницю та дані клієнтів. Рада готується ухвалити законопроєкт
Верховна Рада найближчим часом розгляне у другому читанні законопроєкт № 11043 щодо удосконалення функцій Нацбанку з державного регулювання ринків фінансових послуг.
Бізнес заклав у бюджет долар по 44 грн на наступний рік
Керівники компаній у бюджетах на 2025 рік закладають вартість валюти в середньому на рівні 44 грн/$.
Про це свідчить традиційне опитування, проведене Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА).
Податковий комітет ухвалив оновлену версію законопроєкту про підвищення податків
Податковий Комітет ВР ухвалив до повторного розгляду оновлену версію урядового законопроєкту про підвищення податків № 11416-д.
До податкового законопроєкту повернули 50%-вий податок на прибуток банків
Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики 16 вересня розгляне до повторного першого читання чергову версію урядового законопроєкту про підвищення податків № 11416-д.
Рада ухвалила закон про спрощення приватизації державних банків
Даний законопроєкт розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава, а також дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі).
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