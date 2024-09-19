Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.
НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%
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Рішення Правління
Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%. Це рішення сприятиме поступовому поверненню інфляції до цілі 5% у наступні роки та підтримає стійкість валютного ринку.
«Рішення щодо збереження ключової ставки на рівні 13% у вересні спрямоване на підтримання інтересу до заощаджень у гривні та стримування попиту на валютному ринку», — зазначив Пишний.
Нагадаємо
13 червня 2024 року Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до рівня 13% річних.
25 січня 2024 року Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних.
14 грудня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 15% річних.
26 жовтня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 16% річних.
14 вересня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 20% річних.
27 липня 2023 року правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 22% річних із 28 липня.
У червні 2022 року правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% річних до 25%.
Що означає зміна ставки
Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.
Максимальна облікова ставка в Україні становила 300% (жовтень-грудень 1994), а мінімальна 6% (червень 2020 — березень 2021).
Коментарі - 9
«Тобто ні прожитковий мінімум, ні мінімальна зарплата індексуватися не будуть. Маємо розуміти, що ці показники є базовими для розрахунку величезної кількості соціальних виплат. Тобто якщо вони стоять на місці, автоматично все теж стоїть на місці. При цьому інфляція буде близько 10%», — сказав експерт.