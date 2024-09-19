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19 вересня 2024, 14:04

НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13% річних.

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Рішення Правління

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%. Це рішення сприятиме поступовому поверненню інфляції до цілі 5% у наступні роки та підтримає стійкість валютного ринку.

«Рішення щодо збереження ключової ставки на рівні 13% у вересні спрямоване на підтримання інтересу до заощаджень у гривні та стримування попиту на валютному ринку», — зазначив Пишний.

Нагадаємо

13 червня 2024 року Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до рівня 13% річних.

25 січня 2024 року Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних.

14 грудня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 15% річних.

26 жовтня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 16% річних.

14 вересня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 20% річних.

27 липня 2023 року правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 22% річних із 28 липня.

У червні 2022 року правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% річних до 25%.

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.

Максимальна облікова ставка в Україні становила 300% (жовтень-грудень 1994), а мінімальна 6% (червень 2020 — березень 2021).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+54
bonv
bonv
19 вересня 2024, 14:15
#
Гривні це не допоможе…
+
0
Игорь Левченко
Игорь Левченко
19 вересня 2024, 14:21
#
Це чому ж!!!
+
+15
bonv
bonv
19 вересня 2024, 14:28
#
Економіст Олег Пендзин зазначив, що заморожування соціальних стандартів передбачено Бюджетною декларацією на 2025−2027 роки.
«Тобто ні прожитковий мінімум, ні мінімальна зарплата індексуватися не будуть. Маємо розуміти, що ці показники є базовими для розрахунку величезної кількості соціальних виплат. Тобто якщо вони стоять на місці, автоматично все теж стоїть на місці. При цьому інфляція буде близько 10%», — сказав експерт.
+
0
TAN72
TAN72
19 вересня 2024, 14:37
#
Что так надо до 10% минус все налоги и выйти на 0😂
+
0
Riojas
Riojas
19 вересня 2024, 14:39
#
Не будет ни низкой инфляции (потому что она была обеспечена в первую очередь блокадой экспорта, а не монетарной политикой) ни доступа к кредитам. Банковские депозиты, с учётом новых налогов, тоже в лучшем случае компенсируют рост инфляции. ОВГЗ во все края
+
+23
ThomasAnderson
ThomasAnderson
19 вересня 2024, 15:09
#
У нас учетная ставка отвязана от реально сектора, так что — это число ничего не значит.
+
0
Criptor82
Criptor82
19 вересня 2024, 15:35
#
А коли це Центробанки та загалом банки дбали про реальний сектор? Якщо навпаки то це вже комунізм, або азіатчина. А якщо ви мали на увазі вплив на розмір ставок по кредитам, то так, облікова ставка ні про що, хіба що пеню розраховувати по просрочкам
+
0
Три літри
Три літри
19 вересня 2024, 15:46
#
Ця ставка напряму впливає на кредитування та запозичення грошей. Тож впливає.
+
0
Criptor82
Criptor82
19 вересня 2024, 16:19
#
Ви розумний чолов’яга, не буду спорити. Лише зауважу, що дійсно при здійсненні монетарної політики, ставка ЦБ має важливе значення. Але це коли ставка враховує поточну та майбутню інфляцію (інфляційні ризики), та ризики пов’язані з рецесію. Однак бувають випадки коли цим нехтують, як от зараз. Війна та пов’язані із нею збитки, дефіцит робітників, зростання тарифів на пмм, та енергію, дорога логістика з нову ж таки через війну бо порти нормально не працюють, а головне девальвація якщо брати з грудня 2023 вже 10+, прогноз на наступний рік 45 грн. це теж десь так буде, якщо витримають в цих межах. То яка буде інфляція під кінець року та в 2025? От і я про то, що приватні банки видаючи кредити, які не пов’язані з держпрограмами та пільговими умовами, вже не орієнтуються на 13%. Бо буде як в тій гуморесці: «Батьку досить торгувать, бо вже не має чим здачі давати» :) А щодо реального сектору економіки, то йому зараз не докредитів. Тут вже питання виживання.
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