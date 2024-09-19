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19 вересня 2024, 12:56

Рада ухвалила закон про спрощення приватизації державних банків

Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт № 11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт № 11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків.

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Що передбачає законопроєкт

Даний законопроєкт розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава, а також дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі).

Крім того, він підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою як фінансові радники з продажу.

Законопроєкт включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу і оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку.

Також він враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор і приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик.

«Законопроєкт запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів», — додав Гетманцев.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
19 вересня 2024, 15:59
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Аж дивно
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