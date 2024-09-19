ФРС вперше з 2020 року знизила облікову ставку та одразу на 50 базисних пунктів

Федеральна резервна система США (ФРС) ухвалила рішення вперше з березня 2020 року знизити базову ставку і відразу на 50 базисних пунктів (б.п.), до 4,75−5%, випливає з пресрелізу відомства.

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Рішення ФРС

ФРС зазначає, що рівень інфляції залишається підвищеним, проте зафіксовано прогрес у її наближенні до таргету в 2%. Економічна активність продовжує зростати упевненими темпами. Зростання робочих місць сповільнилося, а рівень безробіття зріс, але залишається низьким.

«Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку (FOMC) набув великої впевненості в тому, що інфляція стійко рухається до 2%, і вважає, що ризики для досягнення цілей за рівнем зайнятості та інфляції загалом збалансовані. Економічні перспективи невизначені, і комітет, як і раніше, уважно ставиться до ризиків інфляції», — зазначається у пресрелізі.

ФРС знизила свій прогноз за базовою ставкою на 2024 рік з червневих 5,1% до 4,4%, на 2025 рік — з 4,1% до 3,4%, на 2026 рік — з 3,1 до 2,9%. А наприкінці 2027 року ФРС очікує, що ставка становитиме 2,9%.

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Також було змінено прогноз і щодо зростання ВВП на 2024 рік: його було знижено з 2,1% до 2%. Прогноз на 2025, 2026 та 2027 рік залишилися незмінними — 2%. Разом із цим було змінено прогноз щодо інфляції. Так, на 2024 рік він тепер становить 2,6% (раніше 2,8%), на 2025 рік — 2,2% (раніше 2,3%), а на 2026 та 2027 рік залишився на рівні 2%.

Комітет продовжуватиме скорочувати свої запаси казначейських цінних паперів та агентських боргових зобов'язань, а також агентських цінних паперів, забезпечених іпотекою.

За зниження ставки на 50 б. проголосували всі члени FOMC, окрім Мішель Боуман, яка виступила за зниження на 25 б.п.

Нагадаємо

Востаннє ФРС знижувала базову ставку в 2020 році, щоб стримати падіння економіки на фоні пандемії коронавірусу, що почалася.

Піднімати ставку ФРС розпочала у березні 2022 року. До липня 2023 року вона сягнула 5,25−5,5% і з того моменту не змінювалася.