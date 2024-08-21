Головне за середу: Підвищення податків та вигнання провайдерів з ФОП

Прогрес в ухваленні податкових змін міжнародні донори України сприймуть як важливий сигнал. Такий коментар зробив Гевін Грей, голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні, під час онлайн-події, організованої «Центром економічної стратегії».

Провайдерів виганяють з ФОП

20 серпня 2024 року Головне управління ДПС у Дніпропетровській області видало роз’яснення, згідно з яким провайдери не можуть бути платниками єдиного податку.

За що банк має сплатити клієнту пеню і як не натрапити на подвійну комісію

У липні читачі «Мінфіну» залишили 412 відгуків на роботу банків, із яких 374 було зараховано та надіслано на розгляд фінустановам. Із якими проблемами зіткнулися наші читачі і що радять юристи та банкіри, щоб уникнути їх у майбутньому, розповімо у свіжому огляді Народного рейтингу банків.

Українці загрузли в судах та суперечках: на кожного 11-го мешканця нашої країни відкрито виконавче провадження

Загальна кількість виконавчих проваджень за рішеннями судів та інших інстанцій зросла в Україні з 2020 по 2023 роки на 43,5%, і сягнула початку 2024-го 3,3 млн штук. Про це на запит «Мінфіну» повідомив директор Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції Максим Кисельов.

Малі банки переключають клієнтів на довгі депозити: де все ще можна заробити 16% річних за 91 день

Малі банки потроху переключаються на довгі депозити, але й намагаються утримати високі ставки на короткі. Які умови зараз пропонують приватним вкладникам фінустанови з депозитними портфелями до 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

У Міністерстві фінансів розповіли, скільки коштів потребує Україна у 2025 році

Міністерство фінансів заявляє про збільшення потреби в зовнішньому фінансуванні державного бюджету на наступний рік із закладених МВФ $22,7 млрд у програмі розширеного фінансування EFF до $35 млрд.