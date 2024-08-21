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21 серпня 2024, 13:15

Українці загрузли в судах та суперечках: на кожного 11-го мешканця нашої країни відкрито виконавче провадження

Загальна кількість виконавчих проваджень за рішеннями судів та інших інстанцій зросла в Україні з 2020 по 2023 роки на 43,5%, і сягнула початку 2024-го 3,3 млн штук. Про це на запит «Мінфіну» повідомив директор Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції Максим Кисельов.

Загальна кількість виконавчих проваджень за рішеннями судів та інших інстанцій зросла в Україні з 2020 по 2023 роки на 43,5%, і сягнула початку 2024-го 3,3 млн штук.
Фото: depositphotos

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Кисельов надав таку динаміку збільшення кількості проваджень:

  • кінець 2020 року — 2,3 млн;
  • кінець 2021 року — 2,8 млн;
  • кінець 2022 року — 3,1 млн;
  • кінець 2023 року — 3,3 млн.

Дані 2024 року поки що не зводилися і не оприлюднюються.

Нагадаємо, що перед повномасштабним вторгненням, на 1 лютого 2022 року, Держстат оцінював чисельність населення України на рівні 41,1 млн осіб, але потім на час воєнного стану зупинив публікацію демографічних звітів.

Водночас ООН (Організація об'єднаних націй) на 1 січня 2024 року оцінила чисельність українців у розмірі 37,4 млн осіб, включаючи дорослих та дітей.

Якщо екстраполювати на це 3,3 млн виконавчих проваджень, то вийшло, що на кожного 11 українця припадає одна ухвала суду або іншого офіційного органу. На підставі якого позивачі отримують право на арешти банківських рахунків громадян та списання коштів із них.

Більше про арешт банківських рахунків можна прочитати у статті «Мінфіну» — «Мінфін» розбирав скарги на арешт рахунків: чи вже блокують карти уклоністів".

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+30
Андрій М***к
Андрій М***к
21 серпня 2024, 13:21
#
Країна земрій
+
+56
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
21 серпня 2024, 13:30
#
Подолали епоху біності увійшли у епоху бомжів
+
0
kadaad1988
kadaad1988
21 серпня 2024, 13:50
#
Привет майдану 2014-го!!!
+
0
nitrolog
nitrolog
21 серпня 2024, 14:01
#
Коли ж тебе сепара заблокують тут
+
+30
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
21 серпня 2024, 13:35
#
Будет еще 6 млн дел от военкоматов … но сначала надо вот эти 3 мио разгрести .
+
0
nitrolog
nitrolog
21 серпня 2024, 13:46
#
Військоматні справи розглядають першочергово, а ось інші (не кримінальні і де не можна бабла збити з пересічного) на паузі до кінця війни))
+
0
OVV77
OVV77
21 серпня 2024, 13:55
#
Розглядають, а потім сидиш з рішенням суду, як дурень. Толку з тих судів, якщо рішення не виконуються.
+
+25
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
21 серпня 2024, 13:48
#
Количество дел напрямую связано с материальным положением граждан , а оно естественно ухудшается с каждым годом войны поэтому ничего ужасного в этих данных нет
+
0
kadaad1988
kadaad1988
21 серпня 2024, 13:50
#
Привет майдану 2014-го!
+
0
nitrolog
nitrolog
21 серпня 2024, 14:01
#
Привіт янику та його послідовникам зеленим
+
0
Kanarej
Kanarej
21 серпня 2024, 14:05
#
«збільшення кількості виробництв» — на жаль, в нас кількість виробництв не збільшується, а от проваджень — так :). Перекладайте правильно! :)
+
0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
21 серпня 2024, 14:15
#
Слово виробництв перекладено правильно просто во внутренем обиходе исполнительной службы уже больше двадцати лет исползуют слово производство згідно діючого законодавства «ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ» (пішло це ще від судових виконавців). похоже представитель виконавчої служби спілкувався з журналістом на російській.
+
0
Анна Недогибченко
Анна Недогибченко
21 серпня 2024, 14:28
#
Дякуємо, виправили
+
+15
bonv
bonv
21 серпня 2024, 14:22
#
Гірше ж точно не буде © Головне щоб не порох. По приколу ©
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