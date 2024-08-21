Українці загрузли в судах та суперечках: на кожного 11-го мешканця нашої країни відкрито виконавче провадження

Загальна кількість виконавчих проваджень за рішеннями судів та інших інстанцій зросла в Україні з 2020 по 2023 роки на 43,5%, і сягнула початку 2024-го 3,3 млн штук. Про це на запит «Мінфіну» повідомив директор Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції Максим Кисельов.

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Кисельов надав таку динаміку збільшення кількості проваджень:

кінець 2020 року — 2,3 млн;

кінець 2021 року — 2,8 млн;

кінець 2022 року — 3,1 млн;

кінець 2023 року — 3,3 млн.

Дані 2024 року поки що не зводилися і не оприлюднюються.

Нагадаємо, що перед повномасштабним вторгненням, на 1 лютого 2022 року, Держстат оцінював чисельність населення України на рівні 41,1 млн осіб, але потім на час воєнного стану зупинив публікацію демографічних звітів.

Водночас ООН (Організація об'єднаних націй) на 1 січня 2024 року оцінила чисельність українців у розмірі 37,4 млн осіб, включаючи дорослих та дітей.

Якщо екстраполювати на це 3,3 млн виконавчих проваджень, то вийшло, що на кожного 11 українця припадає одна ухвала суду або іншого офіційного органу. На підставі якого позивачі отримують право на арешти банківських рахунків громадян та списання коштів із них.

Більше про арешт банківських рахунків можна прочитати у статті «Мінфіну» — «Мінфін» розбирав скарги на арешт рахунків: чи вже блокують карти уклоністів".