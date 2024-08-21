У Міністерстві фінансів розповіли, скільки коштів потребує Україна в 2025 році

Міністерство фінансів заявляє про збільшення потреби в зовнішньому фінансуванні державного бюджету на наступний рік із закладених МВФ $22,7 млрд у програмі розширеного фінансування EFF до $35 млрд. Про це повідомила заступниця міністра Ольга Зикова, пише «Інтерфакс-Україна».

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Очікування Мінфіну

«Ситуація протягом цього року, з урахуванням активності війни і додаткової військової потреби, яку ми покривали винятково за рахунок внутрішнього ресурсу, показала, що цей геп уже зараз потенційно буде розширено на від $12 млрд до $15 млрд», — сказала вона.

Зикова уточнила, що йдеться про потребу близько 18,2% ВВП.

Заступниця міністра додала, що у зв'язку з цим очікується корекція прогнозу МВФ за підсумками п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF у вересні.

Нагадаємо

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на зустрічі з українськими послами, що потреби України в зовнішньому фінансуванні наступного року будуть не менше ніж $38 млрд, це відповідає запланованому зовнішньому фінансуванню поточного року.

За оцінками Нацбанку, міжнародні партнери нададуть Україні цього року приблизно $38 млрд пільгових кредитів і грантів, а наступного року — не менше ніж $31 млрд.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, від початку війни бюджет України отримав $98,04 млрд зовнішнього фінансування, зокрема 2022 року — $31,10 млрд (із нього гранти — $14,23 млрд), 2023 року — $42,48 млрд (11,62 млрд) і цього року — $24,47 млрд ($6,55 млрд).