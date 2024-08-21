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21 серпня 2024, 9:47

У Міністерстві фінансів розповіли, скільки коштів потребує Україна в 2025 році

Міністерство фінансів заявляє про збільшення потреби в зовнішньому фінансуванні державного бюджету на наступний рік із закладених МВФ $22,7 млрд у програмі розширеного фінансування EFF до $35 млрд. Про це повідомила заступниця міністра Ольга Зикова, пише «Інтерфакс-Україна».

Міністерство фінансів заявляє про збільшення потреби в зовнішньому фінансуванні державного бюджету на наступний рік із закладених МВФ $22,7 млрд у програмі розширеного фінансування EFF до $35 млрд.
Фото: depositphotos

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Очікування Мінфіну

«Ситуація протягом цього року, з урахуванням активності війни і додаткової військової потреби, яку ми покривали винятково за рахунок внутрішнього ресурсу, показала, що цей геп уже зараз потенційно буде розширено на від $12 млрд до $15 млрд», — сказала вона.

Зикова уточнила, що йдеться про потребу близько 18,2% ВВП.

Заступниця міністра додала, що у зв'язку з цим очікується корекція прогнозу МВФ за підсумками п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF у вересні.

Нагадаємо

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на зустрічі з українськими послами, що потреби України в зовнішньому фінансуванні наступного року будуть не менше ніж $38 млрд, це відповідає запланованому зовнішньому фінансуванню поточного року.

За оцінками Нацбанку, міжнародні партнери нададуть Україні цього року приблизно $38 млрд пільгових кредитів і грантів, а наступного року — не менше ніж $31 млрд.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, від початку війни бюджет України отримав $98,04 млрд зовнішнього фінансування, зокрема 2022 року — $31,10 млрд (із нього гранти — $14,23 млрд), 2023 року — $42,48 млрд (11,62 млрд) і цього року — $24,47 млрд ($6,55 млрд).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+60
godvinik
godvinik
21 серпня 2024, 10:06
#
Треба зарплати депутатам підняти і пенсії суддям, а також створити міністерство потужності.
+
+45
Abramon
Abramon
21 серпня 2024, 10:12
#
Насправді, зарплати цих «трудяг» — це капля в морі для бюджету, але не фоні цифр зарплат, які фігурують в статистичних звітах відчувається соціальна несправедливість.
+
0
TAN72
TAN72
21 серпня 2024, 11:04
#
Дерибан продолжение 😂
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
21 серпня 2024, 11:10
#
Геп — це у вас в голові, мадам. Завершуйте вже ці військові авантюри, у вас на них грошей немає.
+
0
Uuu123
Uuu123
21 серпня 2024, 11:18
#
Уряд спільно з владою на місцях будь яку суму освоять зі швидкістю перевищуючи друкарський станок в США та Європі, їм потрібно швидше друкувати і долари і євро, та ще більше давати України, бо багато залипае в карманах тих хто при владі а на державні потреби мало що залишається
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