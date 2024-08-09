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9 серпня 2024, 20:00

Інфляція 0%, міжнародні резерви схудли, обвал на ринках: головне за тиждень

Інфляція в Україні у липні впала до 0%. За рік вона зросла до 5,4% — Держстат

Інфляція в Україні на споживчому ринку в Україні протягом липня 2024 року впала до 0%, у річному виразі вона зросла до 5,4%. Споживчі ціни в липні 2024 року порівняно з червнем 2024 року не змінилися, водночас з початку року зросли на 4,3%.

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Джерело: Мінфін
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Qwerty1999
Qwerty1999
9 серпня 2024, 21:59
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Міжнародні резерви України станом на 1 серпня за попередніми даними
становили $37,2 млрд. У липні вони знизилися на 1,8%.

Якщо точніше, ЗВР «схудли» всього на 1,77%
Нічого катастрофічного не бачу, бо на 1 вересня
ЗВР зросте мінімум на 2% а то й більше…
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