Інфляція 0%, міжнародні резерви схудли, обвал на ринках: головне за тиждень

Інфляція в Україні на споживчому ринку в Україні протягом липня 2024 року впала до 0%, у річному виразі вона зросла до 5,4%. Споживчі ціни в липні 2024 року порівняно з червнем 2024 року не змінилися, водночас з початку року зросли на 4,3%.

Міжнародні резерви «схудли» до $37,2 млрд

Міжнародні резерви України станом на 1 серпня за попередніми даними становили $37,2 млрд. У липні вони знизилися на 1,8%.

Обвал на ринках у понеділок: чому трейдери панічно розпродавали акції

2 серпня головні фондові індекси США, Європи та Японії синхронно впали до мінімальних рівнів за декілька місяців. Глобальний розпродаж акцій посилився у понеділок, 5 серпня, після відкриття торгів в Азії та Європі.

ЄС офіційно схвалив надання Україні траншу макрофіну на 4,2 млрд євро

Рада Євросоюзу у вівторок схвалила виділення 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів та позик в рамках програми Ukraine Facility.

Україна отримала грант від США на $3,9 мільярда

Україна отримала $3,9 млрд безповоротного гранту від США через Світовий банк.

Хто з держбанків сплатив державі дивіденди та скільки

З п’яти прибуткових державних банків дивіденди за 2023 рік державі сплатили лише дві установи. За підсумками 2023 року банки державного сектору отримали сумарний прибуток в розмірі 51,786 млрд грн.