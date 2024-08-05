Світові ринки летять донизу: чому трейдери панічно розпродують акції

2 серпня головні фондові індекси США, Європи та Японії синхронно впали до мінімальних рівнів за декілька місяців. Глобальний розпродаж акцій посилився у понеділок, 5 серпня, після відкриття торгів в Азії та Європі. Чому впали фондові ринки і яким компаніям вдалося злетіти, всупереч загальній тенденції, розповість «Мінфін».

Для японського ринку акцій 5 серпня стало найгіршим днем ​​від часів «чорного понеділка» 1987 року, передає CNBC. За підсумками торгів, індекс японських акцій Topix впав на 12,2%, індекс Nikkei 225 втратив 12,4%. Усі досягнення нещодавнього ралі на ринку акцій Японії, одному з найсильніших у світі цього року, були знищені «лише за декілька днів», написав ведучий телеканалу Bloomberg Television Девід Інглс.

Індекс китайських блакитних фішок CSI 300 на відкритті торгів зростав завдяки стрибку ділової активності у сфері послуг, проте після обіду CSI 30 розгорнувся в мінус 0,8%. Індекс Shanghai Composite знижується на 1,1%, гонконгський Hang Seng — на 2,5%.

Тайванська біржа Taiex закрилася падінням на 8,4%, що стало найгіршим днем ​​в її історії. Біржа в Сеулі на 20 хвилин автоматично призупинила торги акціями з індексу Kospi після того, як бенчмарк упав на понад 8%. Востаннє автоматичне припинення торгів спрацьовувало на біржі у березні 2020 року.

Індекс MSCI Asia Pacific Index знизився на 11,3% з досягнутого 11 липня піку «бичачого» ринку. Корекція відбулася всього за 11 торгових днів, зазначає Bloomberg, причому майже половина падіння припала на один лише понеділок. Розпродаж був ініційований технологічними акціями, але охопив широке коло секторів, включаючи споживчий. Чверть втрат індексу припало лише на чотири компанії — TSMC, Samsung Electronics, Toyota Motor та Mitsubishi UFJ Financial Group.

Азіатський розпродаж акцій технологічних компаній вдарив і по західних індексах. Ф'ючерси на американські індекси «блакитних фішок» Nasdaq 100 та S&P 500 впали на 6% та на 3,1% відповідно. Індекс європейських акцій Stoxx Europe 600 після початку торгів знизився на 2%. Індекс британської фондової біржі FTSE 100 впав приблизно на таку ж величину.

Індекс Стамбульської фондової біржі (Borsa Istanbul) BIST 100 після відкриття знизився на 6,72%, після чого біржа оголосила про припинення торгів. Після паузи торги було відновлено й місцевий індекс трохи відіграв втрати.

Thomson Reuters зібрав коментарі провідних аналітиків про причини того, що відбувається, і ось що вони кажуть:

Самі Чаар, головний економіст швейцарського банку Lombard Odier, пояснює: «На ціноутворення впливають дві речі: ризик рецесії (у США — ред.), і це головна причина для занепокоєння, але, окрім того, є невелике занепокоєння щодо геополітики та очікуваної відплати зі сторони Ірану та „Хезболли“ після ізраїльських ударів».

«Передусім ми сказали б, що позиціонування було основним чинником останніх рухів ринку. Американські акції, особливо технологічний сектор, були перекуплені, і треба було усунути певну піну (ознаки бульбашки — ред.). Ми дотримуємося думки про помірне ослаблення, але не про катастрофічний сценарій. Ми не розглядаємо корекцію в ризикованих активах, як початок спаду», — вважає Мохіт Кумар, головний економіст Європи американської фінансової групи Jefferies.

Бен Беннетт, голова відділу інвестиційної стратегії в Азії LGIM, припускає, що «багато угод, які були успішними в першій половині року, згортаються, причому одні швидше, ніж інші. Я не думаю, що підвищення ставки Банком Японії чи звіт про зайнятість у США у п'ятницю виправдовують таку велику реакцію, тому я маю підозри, що ми бачимо, як трейдери виходять із позицій на тлі зростання волатильності».

Річард Кей, портфельний менеджер міжнародної групи з управління активами Comgest, говорить наступне: «Раптове скорочення розриву в дохідності між Японією та США спровокувало часткову нормалізацію єни, і позиції іноземних «гарячих грошей», що вийшли в [паперовий] збиток, в банки та єнові ігри справедливо ліквідуються, що й лежить в основі сьогоднішнього та п'ятничного руху.

Коротше кажучи, не лише валюта, а й вся торгівля «вартістю» в Японії, яка захопила наш ринок протягом двох років, згортається — і це чудова новина для серйозних інвесторів, які є більшістю учасників ринку, мовчазною більшістю, яка опинилась у тіні тлі нещодавніх рухів «гарячих грошей».

Чару Чанана, ринковий стратег Saxo Markets, вважає, що «економічні дані США зараз залишаються в центрі уваги, і чим більше припущення про „м'яку посадку“ в США піддаватимуться сумніву, тим більший відкат ми можемо побачити у фондових та валютних стратегіях».

Втім, навіть на цьому тлі минулого тижня знайшлися компанії, які змогли порадувати своїх інвесторів неймовірним зростанням.

Злети та падіння тижня на американському ринку

«Мінфін» відібрав акції, які минулого тижня показали найбільше зростання чи падіння.

Злету акцій Exact Sciences Corporation (EXAS), провідного постачальника тестів на скринінг та діагностику раку, сприяли дві події.

По-перше, компанія добре прозвітувала про результати роботи за другий квартал. Її виторг збільшився на 12% — до $699 млн, що очікувалося ринком, але збитки виявилися значно меншими за прогнози. Крім того, за допомогою тестерів EXAS було проведено рекордну кількість досліджень за квартал.

По-друге, Exact Sciences отримала ексклюзивну ліцензію на технологію лікування раку. 31 липня TwinStrand Biosciences оголосила про ліцензійну угоду з Exact Sciences Corp, яка надає ексклюзивні права на її інноваційну технологію дуплексного секвенування. Ця угода дозволяє Exact Sciences використовувати, комерціалізувати та субліцензувати інтелектуальну власність, пов'язану з секвенуванням нуклеїнових кислот без клітин.

Дуплексне секвенування — проривна технологія, яка підвищує точність секвенування наступного покоління до 10 000 разів та дозволяє виявляти мутації на ранніх стадіях. Ця технологія розширить можливості Exact Sciences у галузі раннього виявлення раку та прецизійної онкології.

«Угода з TwinStrand є значним прогресом у здатності Exact Sciences відкривати нові горизонти в ранній діагностиці раку та прецизійної онкології», — сказав Кевін Конрой, генеральний директор Exact Sciences.

Зараз акції EXAS торгуються на NASDAQ близько рівня $57. Консенсус-прогноз ставить цільову ціну на ці папери у розмірі $78,84. «При цьому найоптимістичніший аналітик оцінює її в $100, а найпесимістичніший — $60 за акцію», — пише Yahoo Finance.

Акції Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) також зросли на даних звіту за другий квартал. Alnylam Pharmaceuticals, що базується в Кембриджі, штат Массачусетс, є біофармацевтичною компанією, яка займається пошуком, розробкою та комерціалізацією терапевтичних засобів на основі РНК-інтерференції (RNAi).

Розробки сфокусовані на генетичних, серцево-метаболічних захворюваннях, інфекційних хворобах печінки, захворюваннях центральної нервової системи та очей.

Ліки на основі РНК пригнічують або блокують гени, що спричиняють захворювання. РНК-препарати діють ефективніше, ніж більшість інших класів ліків, оскільки впливають на «кореневу» генетичну причину захворювання, а не на його симптоми.

ALNY підтримує стратегічне партнерство з Regeneron Pharmaceuticals, Sanofi, Novartis, Vir Biotechnology, Dicerna Pharmaceuticals, Ionis Pharmaceuticals.

Минулого тижня ALNY повідомила про значне зростання свого прибутку в другому кварталі, перевершивши очікування як за виторгом, так і за прибутком.

«Ми досягли 34%-го зростання чистого виторгу від продажів продукції у світовому масштабі, отримавши 410 мільйонів доларів, що насамперед було обумовлено 37%-ним зростанням у річному вимірі в нашому бізнесі TTR», — повідомила Івонн Грінстріт — генеральний директор Alnylam Pharmaceuticals.

У червні компанія оголосила про гарні результати випробування препарату для лікування прогресуючої та смертельної форми серцево-судинних захворювань (амілоїдоз із кардіоміопатією).

«Аналітики Canaccord Genuity та RBC Capital Markets підвищили свої цільові ціни акцій компанії. Зокрема, RBC Capital підвищив свою цільову ціну з $265 до $300, зберігши рейтинг акцій Alnylam на рівні «вище за ринок», — повідомляє Investing.

Виробник медичного устатковання ResMed, Inc. (RMD) збільшив виторг у четвертому кварталі 2024 фінансового року та розширив маржу на тлі сталого попиту та високих цін на свої пристрої для лікування апное уві сні.

ResMed виробляє апарати штучної вентиляції легень та апарати, які використовуються для неінвазивного лікування апное уві сні (CPAP та BIPAP).

Крім того, компанія оголосила про квартальні дивіденди у розмірі 53 центів на акцію, порівнюючи зі 48 центами роком раніше. Ці новини надихнули інвесторів та дали поштовх до зростання акцій.

«Аналітики Macquarie зберегли свій рейтинг „вище за ринок“ щодо акцій компанії з покращеним прогнозом ціни на рівні 36,25 доларів. Брокер залишився задоволений оновленою інформацією та зазначає, що його маржа та прогнозні показники на 2025 фінансовий рік перевершили очікування. У світлі цього Macquarie, як і раніше, високо оцінює акції ResMed і називає їх одними з найкращих у своєму секторі», — повідомляє The Motley Fool.

Які події пильнуватимуть інвестори цього тижня

Ризик рецесії американської економіки залишиться головною рушійною силою на ринках і на цього тижня.

Про інші важливі події тижня, до яких буде прикута увага інвесторів, пише Investing.

Свіжі статдані США

У понеділок, 5 серпня, Інститут управління постачанням (ISM) опублікує індекс активності менеджерів із закупівель у секторі послуг США за липень. Консенсусна оцінка складає 51 пункт, порівнюючи зі 48,8 пунктами у червні. Індикатор перебуває на найнижчому рівні за понад чотири роки, зазначає MarketWatch.

У середу, 7 серпня, ФРС опублікує дані щодо споживчих кредитів за червень. Загальний обсяг непогашених споживчих кредитів збільшився, з огляду на сезонні коливання, на 2,7% у травні — до $5,06 трлн. Відновлювані кредити — здебільшого заборгованість за кредитними картками — зросли на 6,3%, невідновлювані (автокредити та студентські кредити) — на 1,4%.

У четвер, 8 серпня, Міністерство праці США опублікує дані про первинні заявки на допомогу з безробіття за минулий тиждень. Їхній обсяг збільшується протягом останніх трьох місяців. Зростання кількості заявок на безробіття було відображено у несподівано слабкому звіті про зайнятість у США, опублікованому наприкінці минулого тижня.

Інвестори також отримають можливість почути думку президента Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі та президента Федерального резервного банку Річмонда Томаса Баркіна щодо можливих подальших дій регулятора. Минулого тижня Федрезерв залишив відсоткові ставки без змін, але не відкинув можливості їх зниження у вересні.

Сезон звітності триває

Більшість компаній великої капіталізації вже розкрили свої результати за другий квартал. Проте цього тижня ще буде чимало цікавих звітів.

7 серпня увага Волл-Стріт буде прикута до звіту про доходи Walt Disney (DIS). Інвесторів цікавить те, як реалізується стратегія голови компанії Боба Айгера щодо відновлення бізнесу гіганта індустрії розваг.

Також цього тижня звітують важкоатлети охорони здоров'я, включаючи виробника ліків для зниження ваги Eli Lilly (LLY) та Super Micro Computer (SMCI), одного з бенефіціарів буму штучного інтелекту.

Перспективи Китаю

Цього тижня вийде ціла низка економічних релізів, які дадуть інвесторам уявлення про стан економіки Китаю у другій половині року.

Тиждень розпочнеться з результатів опитування приватного сектору з активності у сфері послуг, потім у середу вийдуть дані з торгівлі, а наприкінці тижня — дані щодо споживчих цін.

Останні дані вказують на похмурі перспективи другої економіки світу. А нещодавнє несподіване рішення Народного банку Китаю знизити ставку за середньостроковими кредитами терміном на один рік із 2,50% до 2,30% лише підтверджує серйозність проблем.

Особливо уважно ринки стежитимуть за п'ятничними даними щодо інфляції у пошуках підказок, як багато чиновники ще робитимуть для стимулювання слабкого внутрішнього попиту.

Засідання центробанків Австралії та Індії

Резервний банк Австралії проведе своє засідання за відсотковими ставками у вівторок, 6 серпня. За прогнозами, регулятор збереже їх на минулому рівні. Свіжі дані показали, що базова інфляція у другому кварталі несподівано сповільнилася до дворічного мінімуму, а економіка почала остигати ще в першому кварталі.

При цьому ринки оцінюють 70-відсоткову ймовірність пом'якшення відсоткових ставок до кінця року, якщо інфляція продовжить сповільнюватися.

Резервний банк Індії проведе засідання щодо відсоткових ставок у четвер, 8 серпня. Barclays не прогнозує зниження ставки в Індії раніше грудня.

Ціни на нафту

Ціни на нафту впали в п'ятницю до мінімуму з січня, оскільки слабкі економічні дані зі США та Китаю, найбільшого імпортера нафти, посилили занепокоєння щодо перспектив попиту.

Мляве відновлення світової економіки вплине на споживання нафти.

Нафтові інвестори також стежать за ситуацією на Близькому Сході, де підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» заявило, що її конфлікт із Ізраїлем перейшов у нову фазу.

Минулого тижня країни ОПЕК+, які взяли на себе зобов'язання щодо добровільного додаткового скорочення видобутку, підтвердили, що можуть призупинити чи скасувати поступове відновлення з жовтня 2024 року, залежно від ринкових умов.