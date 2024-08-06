Міжнародні резерви «схудли» до $37,2 млрд

Міжнародні резерви України станом на 1 серпня за попередніми даними становили $37,2 млрд. У липні вони знизилися на 1,8%. Про це йдеться в даних НБУ .

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Чим зумовлене зменшення резервів

Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від валютних ОВДП та міжнародних партнерів.

Так, чистий продаж валюти НБУ в червні становив $3 305,0 млн.

Скільки виплатив НБУ

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $185 млн, з яких:

$77 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$70,5 млн — виплати за державними деривативами;

$20,1 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;

$17,4 мл — сплата іншим міжнародним кредиторам.

Скільки надійшло на рахунки НБУ

Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $2 482,7 млн. З цієї суми: