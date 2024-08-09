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9 серпня 2024, 16:25

Інфляція в Україні у липні впала до 0%. У річному виразі вона зросла до 5,4% — Держстат

Інфляція в Україні на споживчому ринку в Україні протягом липня 2024 року впала до 0%, у річному виразі вона зросла до 5,4%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Інфляція в Україні на споживчому ринку в Україні протягом липня 2024 року впала до 0%, у річному виразі вона зросла до 5,4%.
Фото: agroportal.ua

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Споживчі ціни в липні 2024 року порівняно з червнем 2024 року не змінилися, водночас з початку року зросли на 4,3%.

Базова інфляція в липні 2024 року порівняно з червнем 2024 року становила 0,7%, з початку року — 4,1%.

Як змінились ціни на продукти, товари та послуги

На споживчому ринку в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,6%. Найбільше (на 19,6% та 11,4%) подешевшали овочі та яйця. На 0,6−0,4% знизилися ціни на сало, м'ясо птиці.

Водночас на 12,1% подорожчав цукор, на 3,9−0,6% зросли ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, хліб, безалкогольні напої, рис, фрукти, кисломолочну продукцію, молоко, макаронні вироби, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, у т.ч. на тютюнові вироби — на 1,3%, алкогольні напої - на 0,7%.

Одяг і взуття подешевшали на 3,7%, зокрема, одяг — на 4,1%, взуття — на 3,4%.

Ціни на транспорт зросли на 0,7% в основному через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,8%, а також палива та мастил на 0,6%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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+8
Sarevok
Sarevok
9 серпня 2024, 16:30
#
Вірю, я повірив.
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