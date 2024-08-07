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7 серпня 2024, 15:59

Хто з держбанків сплатив державі дивіденди та скільки

Із п’яти прибуткових державних банків дивіденди за 2023 рік державі сплатили лише дві установи. Про це FinClub повідомили в Мінфіні.

Із п’яти прибуткових державних банків дивіденди за 2023 рік державі сплатили лише дві установи.
Фото: depositphotos

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Прибутки банків

За підсумками 2023 року банки державного сектору отримали сумарний прибуток в розмірі 51,786 млрд грн, зокрема:

  • Приватбанк — 37 млрд 764 млн 685 тис. грн
  • Ощадбанк — 5 млрд 978 млн 260 тис. грн
  • Укрексімбанк — 3 млрд 247 млн 446 тис. грн
  • Сенс Банк — 2 млрд 858 млн 979 тис. грн
  • Укргазбанк — 1 млрд 936 млн 425 тис. грн

Згідно з постановою Кабміну № 129 від 09.02.2024, всі компанії із часткою державного капіталу понад 50% мали спрямувати 80% свого чистого прибутку на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, а Ощадбанк — 30%.

Водночас із п’яти підконтрольних державі банків лише два сплатили дивіденди державі — Приватбанк та Ощадбанк сумарно перерахували 32 млрд грн.

«За результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік Ощадбанк мав спрямувати та сплатив 1 млрд 793 млн 478 тис. грн (30 %) чистого прибутку на виплату дивідендів до державного бюджету, а Приватбанк мав спрямувати та сплатив 30 млрд 211 млн 748 тис. грн (80%) чистого прибутку на виплату дивідендів до державного бюджету», — повідомили в Мінфіні.

Інші три банки були «звільнені» від сплати дивідендів попри отримання сумарно 8,043 млрд грн чистого прибутку. «Укрексімбанк, Сенс Банк, Укргазбанк, з урахуванням заходів Програми капіталізації/реструктуризації та відповідно до вимог постанови № 129 (із змінами), не здійснюють виплату дивідендів», — зазначили в міністерстві.

В Мінфіні пояснили, що Нацбанк провів оцінку стійкості банків та банківської системи після перерви, спричиненої повномасштабною війною, за результатами якої визначив необхідні рівні нормативів достатності капіталу для банків, у тому числі і для банків державного сектору, базуючись на яких банками були складені програми капіталізації/реструктуризації щодо досягнення визначеного необхідного рівня нормативів достатності капіталу в визначені строки.

«Наразі Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк виконують Програми капіталізації/реструктуризації, які були складені відповідно до Правил оцінки стійкості банків і банківської системи України в 2023 році, встановлених НБУ індивідуальних значень нормативів капіталу», — заявили в Мінфіні.

З огляду на тривалий час для виконання зазначених програм відновлення капіталу, «банки матимуть можливість це зробити за рахунок прибутків від поточної діяльності». «У банків також буде можливість виконати вимоги за рахунок реструктуризації власних балансів та в результаті зниження ризиків», — пояснили в міністерстві.

Саме тому Кабмін 7 червня постановою № 656 змінив лютневу постанову № 129 і визначив, що банки державного сектору мають провести безумовну виплату дивідендів до державного бюджету за минулий рік до 1 липня з урахуванням базового нормативу, вимог закону «Про банки і банківську діяльність» і програм капіталізації/планів реструктуризації, складених відповідно до вимог та в порядку, встановлених Національним банком, у тому числі програм капіталізації/планів реструктуризації, складених за результатами оцінки стійкості банків.

Рейтинг стійкості банків за підсумками 1 кварталу 2024

Джерело: Мінфін
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