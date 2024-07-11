Головне за четвер: НБУ переглянув низку валютних обмежень та інвестиції в золоті монети

Національний банк України актуалізує низку валютних обмежень. Зміни почнуть діяти з 11 липня 2024 року.

НБУ змінив граничні строки розрахунків для деяких експортно-імпортних операцій

Нацбанк переглянув граничні строки розрахунків для окремих експортно-імпортних операцій.

У Фрідом Фінанс зайшло нове керівництво: чи допоможе це повернути гроші клієнтам

Вже понад півтора року минуло з того часу, як було запроваджено санкції щодо брокерської компанії Фрідом Фінанс Україна. Внаслідок обмежень постраждало близько 12 тис. її клієнтів, чиї рахунки виявились заблокованими. Шанс на вирішення цієї проблеми з'явився після того, як в компанію було призначене тимчасове керівництво. Чи допоможе це клієнтам повернути свої гроші, розбирався «Мінфін».

Зростання української економіки: Чому зростає попри повномасштабну війну і що буде далі (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:

За рахунок чого росте українська економіка?

Що вплинуло на зростання ВВП

Економічний прогноз на друге півріччя 2024 року

Яким буде ВВП України в 2024 році

Якою буде інфляція в Україні в 2024 році

Платіжний баланс і міжнародні резерви

Держборг України

Прогноз курсу долара та євро на період з 11 по 17 липня.

Золоті монети України: 5 надійних варіантів для різних інвестстратегій

На численні прохання наших читачів «Мінфін» продовжує серію статей про інвестиції в українську нумізматику. Сьогодні поговоримо про золоті українські пам'ятні монети, на яких знаючий інвестор може досить непогано заробити. Щоправда, знову ж таки, тут є нюанси, про які ми й поговоримо у цій статті.

Наближається до 41 гривні: Офіційний курс долара оновив максимум

Національний банк України встановив на п'ятницю, 12 липня, офіційний курс гривні на рівні 40,8823 грн/$. Це новий історичний максимум, попередній було зафіксовано минулої середи — 40,7662 грн/$.