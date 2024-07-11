У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:
11 липня 2024, 12:31
Зростання української економіки: Чому зростає попри повномасштабну війну і що буде далі (відео)
- За рахунок чого росте українська економіка?
- Що вплинуло на зростання ВВП
- Економічний прогноз на друге півріччя 2024 року
- Яким буде ВВП України в 2024 році
- Якою буде інфляція в Україні в 2024 році
- Платіжний баланс і міжнародні резерви
- Держборг України
- Прогноз курсу долара та євро на період з 11 по 17 липня.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
Очевидно, в липні побачимо аналогічну тенденцію — обсяги експорту зменшуватимуться. Тож попит на валюту залишатиметься досить високим.