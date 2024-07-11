Зростання української економіки: Чому зростає попри повномасштабну війну і що буде далі (відео)

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 липня 2024, 12:31

Зростання української економіки: Чому зростає попри повномасштабну війну і що буде далі (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:

  • За рахунок чого росте українська економіка?
  • Що вплинуло на зростання ВВП
  • Економічний прогноз на друге півріччя 2024 року
  • Яким буде ВВП України в 2024 році
  • Якою буде інфляція в Україні в 2024 році
  • Платіжний баланс і міжнародні резерви
  • Держборг України
  • Прогноз курсу долара та євро на період з 11 по 17 липня.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
bonv
bonv
11 липня 2024, 13:38
#
Набирають боргів як пес бліх…
+
0
YakovBoricov
YakovBoricov
11 липня 2024, 13:44
#
Ключове, що гроші дають. І ще одне, без боргів ми у сучасних реаліях вижити не зможемо. Так що звикайте до нових реалій
+
0
bonv
bonv
11 липня 2024, 13:46
#
Виборці популіста отримують як правило потім лише одну голу *опу.
+
0
bonv
bonv
11 липня 2024, 13:53
#
Очільник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що девальваційним фактором є дефіцитний торгівельний баланс України, який продовжує погіршуватись.
Очевидно, в липні побачимо аналогічну тенденцію — обсяги експорту зменшуватимуться. Тож попит на валюту залишатиметься досить високим.
+
0
YakovBoricov
YakovBoricov
11 липня 2024, 14:11
#
Вважаєш, що Петі хтось такі гроші дасть?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Anastasiy77 и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами