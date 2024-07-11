Наближається до 41 гривні: Офіційний курс долара оновив максимум

Національний банк України встановив на п'ятницю, 12 липня, офіційний курс гривні на рівні 40,8823 грн/$. Це новий історичний максимум, попередній було зафіксовано минулої середи — 40,7662 грн/$.

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Порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 16 копійок.

НБУ на 12 липня встановив офіційний курс євро на рівні 44,38 грн. Європейська валюта подорожчала на 31 копійку.

Ситуація на міжбанку

11 липня окремими продавцями було «протестовано» рівень продажу долара на міжбанку за курсом 41 гривня.

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