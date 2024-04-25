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25 апреля 2024, 15:01 Читати українською

Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП в 2024 году

Национальный банк Украины ухудшил оценку роста реального ВВП в 2024 году с 3,6% в предыдущем макропрогнозе до 3% и ухудшил ожидание роста в 2025 году на 0,2 п.п. до 5,6% и сохранил прогноз на 2026 год на уровне 4,5%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины прогнозирует дальнейшее возобновление экономической активности, учитывая недавние сдвиги в вопросах получения международной помощи, а также ожидаемое оживление внутреннего и внешнего спроса.
Фото: НБУ

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Отмечается, что прогноз роста реального ВВП ухудшен из-за последствий масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

«Рост реального ВВП в первом квартале 2024 года, по оценкам НБУ, был слабее, чем ожидалось, прежде всего из-за сдержанных бюджетных расходов в условиях неопределенности с поступлением внешнего финансирования», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что дополнительным фактором являлась блокада западной границы, сдерживавшая активность отдельных видов деятельности. В то же время, стабильная работа морского коридора, благоприятная погода и увеличение внутреннего спроса поддерживали экономический рост.

НБУ прогнозирует дальнейшее возобновление экономической активности, учитывая недавние сдвиги в вопросах получения международной помощи, а также ожидаемое оживление внутреннего и внешнего спроса.

Ожидается, что экономика вырастет на 3% в 2024 году и на 4,5−5% в 2025 и 2026 годах.

Источник: Минфин
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