Головне за четвер: У G7 погодили передачу Україні $50 млрд, ставка НБУ та падіння гривні

Лідери «Великої сімки» (G7) погодили передачу Україні $50 млрд. Для цього будуть використані відсотки від заморожених активів рф. Про це заявив голова Міністерства фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

НБУ знизив облікову ставку до 13%

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до рівня 13% річних з 14 червня 2024 року. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Відгук травня: Як Сенс розірвав стосунки із клієнткою, яка купила ОВДП на гроші від депозиту, але не підтвердила їх чистоту

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на відгук місяця про роботу банків у травні. Ним стала наша читачка під ніком webwolf, яка розповіла про свій досвід потрапляння під фінмоніторинг. Її досвід може бути корисним й іншим читачам «Мінфіну».

Чому суспільство підтримує напади на військових із ТЦК

В умовах посилення мобілізації значна частина українців почала підтримувати дії проти поліцейських та військових, які її забезпечують. Чому так відбувається та до яких глобальних наслідків може призвести, розмірковує інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Гривня знову рекордно впала. НБУ знизив курс на 25 копійок

Курс гривні впав до нового історичного мінімуму щодо долара США. Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на 14 червня на рівні 40,6908 грн/$, порівняно із 40,4441 грн/$ у четвер. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 3 червня. Тоді курс гривні падав до 40,5373 грн/$.

Світло є чи немає: Хто виграє від підвищення тарифів на електроенергію (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про: підвищення тарифів на світло, чому підвищують тарифи на електроенергію, куди підуть гроші від підвищення тарифів, хто виграє від підвищення тарифів на електроенергію, прогноз курсу долара та євро на період з 13 по 19 червня.

Зростання акцій українських компаній в 4 рази випереджає S&P 500: чи варто їх купувати зараз

Індекс WIG-Ukraine, до якого входять представлені на Варшавській біржі акції українських компаній, зростав три тижні поспіль. Інформацію про це підхопили багато вітчизняних ЗМІ, але, чи дійсно це говорить про довіру іноземців до українських компаній і вдалий час для інвестицій в них, розбирався «Мінфін».