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13 червня 2024, 20:00

Головне за четвер: У G7 погодили передачу Україні $50 млрд, ставка НБУ та падіння гривні

Лідери G7 погодили передачу Україні $50 мільярдів

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
13 червня 2024, 21:16
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Гірше ж точно не буде? © В Україні очікується швидке зростання цін через підвищення тарифів на електроенергію, низькі врожаї та збільшення акцизів на пальне.
Найближчим часом в Україні пришвидшиться інфляція, що призведе до помітного подорожчання споживчих товарів та послуг.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу для преси.
За словами Пишного, для такого розвитку ситуації є низка причин. Одна з них — підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів.
НБУ очікує, що інфляція у наступні місяці пришвидшиться помірно та до кінця року вийде за межі цільового діапазону (5% +/- 1 відсотковий пункт).
Голова НБУ пояснив, що така цінова динаміка передусім зумовлена продовженням тиску на бізнес в умовах війни — нижчі від торішніх врожаї, високі темпи росту зарплат та підвищення тарифів на електроенергію.
Третьою вагомою причиною прискорення інфляції Пишний назвав потенційне підвищення непрямих податків й акцизів через дефіцит держбюджету. За його словами, держава ймовірно піде на такий крок, щоб «підтримати обороноздатність країни та стійкість публічних фінансів».
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