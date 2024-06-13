Курс гривні впав до нового історичного мінімуму щодо долара США.
13 червня 2024, 15:54
Гривня знову рекордно впала. НБУ знизив курс на 25 копійок
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на 14 червня на рівні 40,6908 грн/$, порівняно із 40,4441 грн/$ у четвер.
Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 3 червня. Тоді курс гривні падав до 40,5373 грн/$.
Курс гривні до євро знизився на 35 копійок — до 43,8850 грн за євро.
Джерело: Мінфін
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