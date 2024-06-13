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13 червня 2024, 11:51

Світло є чи немає: Хто виграє від підвищення тарифів на електроенергію (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:

  • Підвищення тарифів на світло
  • Чому підвищують тарифи на електроенергію
  • Куди підуть гроші від підвищення тарифів
  • Хто виграє від підвищення тарифів на електроенергію
  • Прогноз курсу долара та євро на період з 13 по 19 червня.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+41
tckgoblinu
tckgoblinu
13 червня 2024, 12:04
#
Нам конкретно на ЕГЕРГЕТИКУ з листопада 2023 року до 13.06.2024 року надавали кошти:
1) ЄБРР — 300 млн. євро
2) Ісландія 700 тис. євро
3) Швеція 57 млн. євро
4) Австрія 5 млн. євро
5) Знову ЄБРР 1 мільярд євро
6) Німеччина 45 млн. євро
7) Велика Британія 27 млн 500 тис. євро
8) Знову Швеція 56 млн. 500 тис. євро
9) Знову Німеччина 30 млн. 400 тис. євро
10) Франція 650 млн. євро
11) Данія 420 млн. євро
12) Знову Велика Британія 23 млн. євро
13) США 190 млн. доларів
14) Знову Данія 5,8 млн. доларів
15) Японія 470 млн. доларів
16) Знову США 522 млн. доларів
17) І знову США 824 млн. доларів
18) Знову Велика Британія 180 млн. доларів
19) І ще раз США 25 млн. доларів.

Загалом по курсу на 13.06.2024 року це близько 205 471 217 000 гривень.

Тому чи важливо було піднімати ціну на електроенергію під час війни. при тому що звичайним працюючим громадянам держава не допомагає, але лише бере з них податки.

p. s. Всі дані ви можете знайти в інтернеті, взявши суму вказану в моєму дописі і країну, котра цю суму надала.
+
0
nitrolog
nitrolog
13 червня 2024, 12:23
#
Там ще наче 1 млрд оголосили допомогу на енергетику чи то воно у вас під пунктом 5
+
+15
tckgoblinu
tckgoblinu
13 червня 2024, 13:00
#
UPD. «Партнери G7+ зазначили про додаткову допомогу енергетичному сектору на суму понад $1 мільярд після останніх атак. «13.06.2024 року.

Ну ось ще мільярд доларів на енергетику конкретно, зважаючи на ці суми витискати останнє з своїх же громадян, на мою суб`єктивну думку, не дуже логічно з боку влади. Якби підтримки такої потужної не було, при чому як загальної підтримки фінансової, так і конкретно ЕНЕРГЕТИЧНОГО сектору, тоді так, було б доцільно підвищувати ціну за електроенергію, а коли вибачте вам виділяють мільярди доларів і євро на енергетичний сектор, то блекаути, в тому числі поза графіками і не за графіками, підвищення ціни на електроенергію, ну виглядає кумедно)

Але все ж у владі робиться як, два нулі малюємо, а сім нулів в голові тримаємо. Врешті решт, мають же депутати возити коханок на Мальдіви за кошти надані від партнерів?!
+
+30
bonv
bonv
13 червня 2024, 12:18
#
Під час війни тарифи піднімати не будемо — нелох з непрофанами.
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