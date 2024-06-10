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10 червня 2024, 20:00

Українці скупили рекордний обсяг готівки, в НБУ розповіли, які фактори впливають на курс гривні: головне за понеділок

За травень українці скупили рекордні $2,2 мільярда готівкою

У травні населення суттєво збільшило обсяги купівлі готівкової валюти — до $2,24, це рекордний показник щонайменше за рік. Водночас обсяги її продажу майже не змінилися — $1,27 млрд. Водночас фізичні особи придбали безготівкової валюти на $0,39 млрд, а продали — на $0,32 млрд.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
10 червня 2024, 21:07
#
Населення зе-владі не вірить, а не гривні…
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