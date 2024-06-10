Українці скупили рекордний обсяг готівки, в НБУ розповіли, які фактори впливають на курс гривні: головне за понеділок
У травні населення суттєво збільшило обсяги купівлі готівкової валюти — до $2,24, це рекордний показник щонайменше за рік. Водночас обсяги її продажу майже не змінилися — $1,27 млрд. Водночас фізичні особи придбали безготівкової валюти на $0,39 млрд, а продали — на $0,32 млрд.
Інфляція в Україні прискориться до 4% у червні — прогноз Forbes
Споживча інфляція у червні прискориться до 4% у річному вимірі з 3,2%. Натомість НБУ прогнозував, що ріст складатиме 5,4%.
В НБУ розповіли, які фактори впливають на курс гривні
Незначне послаблення гривні у травні пов’язане з активізацією бюджетних видатків.
Курс основних валют на 10−14 червня: обмінники спробують продавати долар по 41 грн
Минулого тижня потенціал курсового зростання тимчасово видихся. Нацбанк активно заливав ринок валютою: за травень регулятор продав «чистими» $3,08 млрд. До того ж, основну частину додаткового попиту на валюту, який виник після травневих послаблень НБУ, було ситуативно закрито. Чи надовго з нами це затишшя?
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