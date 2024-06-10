Незначне послаблення гривні у травні пов’язане з активізацією бюджетних видатків. Про це розповів член ради НБУ Василь Фурман у коментарі 24 Каналу.
10 червня 2024, 12:38
В НБУ розповіли, які фактори впливають на курс гривні
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Водночас Фурман підкреслив, що загалом ситуація перебуває під контролем Національного банку.
На курс гривні також впливають такі чинники:
- зменшення надходжень валюти від експортерів агропромислового комплексу на тлі вичерпання врожаїв минулого року;
- лібералізація на валютному ринку;
- сезонність — в окремі періоди гривня посилюється, в інші — послаблюється.
Фурман сказав, що дуже важливо довіряти гривні. Наприклад, коли купують військові облігації та у такий спосіб фінансують нашу перемогу, бо ці кошти йдуть на фінансування військово-промислового комплексу. Тоді як зовнішня фінансова допомога витрачається більше на гуманітарні цілі та відбудову.
Джерело: Мінфін
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