В НБУ розповіли, які фактори впливають на курс гривні

Незначне послаблення гривні у травні пов’язане з активізацією бюджетних видатків. Про це розповів член ради НБУ Василь Фурман у коментарі 24 Каналу.

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Водночас Фурман підкреслив, що загалом ситуація перебуває під контролем Національного банку.

На курс гривні також впливають такі чинники:

зменшення надходжень валюти від експортерів агропромислового комплексу на тлі вичерпання врожаїв минулого року;

лібералізація на валютному ринку;

сезонність — в окремі періоди гривня посилюється, в інші — послаблюється.

Фурман сказав, що дуже важливо довіряти гривні. Наприклад, коли купують військові облігації та у такий спосіб фінансують нашу перемогу, бо ці кошти йдуть на фінансування військово-промислового комплексу. Тоді як зовнішня фінансова допомога витрачається більше на гуманітарні цілі та відбудову.