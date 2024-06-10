Інфляція в Україні прискориться до 4% у червні — прогноз Forbes

Споживча інфляція у червні прискориться до 4% у річному вимірі з 3,2%. Натомість НБУ прогнозував, що ріст складатиме 5,4%. Про це пише Forbes.

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У квітні та березні річний показник становив 3,2%, що було мінімальним рівнем зростання цін з кінця 2020 року. Тепер за більшістю прогнозів інфляція поступово набиратиме оберти.

Якщо прогнози збудуться, то це стане першим прискоренням інфляції з грудня 2022 року.

Держстат наразі фіксує зниження цін на харчі в річному вимірі на 0,5%. Водночас зростання цін на пальне прискорилося у річному вимірі із 18,1% у квітні до 22,5% у травні, що і стало ключовою причиною прискорення загального показника інфляції.

Підвищення тарифу на електроенергію на 64% має скласти 1,1 відсоткового пункту, пише видання.