Девальвація повертається: Нацбанк знизив курс гривні на дві копійки
Головне за четвер: повернення девальвації, зниження ставки ЄЦБ та «схуднення» резервів України
Національний банк України встановив на 7 червня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,1537 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 2 копійки.
ЄЦБ знизив ставки вперше майже за 5 років
Європейський центральний банк у четвер знизив відсоткові ставки з рекордно високих рівнів, пом'якшивши грошово-кредитну політику вперше майже за п'ять років.
Міжнародні резерви у травні «схудли» до $39 млрд
Станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 39 033,8 млн дол. США. У травні вони знизилися на 7,9%.
Ринок землі: Хто зараз активно скуповує землю і скільки на цьому можна заробити (відео)
Франція надасть Україні ще 650 мільйонів євро на підтримку критичної інфраструктури
7 червня президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський підпишуть дві угоди про надання Україні кредитів та грантів на суму 650 млн євро, зокрема, для підтримки місцевої влади та критично важливої інфраструктури.
Курсова лихоманка посилюється: можливі стратегії для валютних інвесторів
Валютний курс продовжує дивувати українців. Після швидкої та активної девальвації гривні, коли на готівковому ринку долар уже продавали за 41,5 гривню, нацвалюта почала зміцнюватися. Чи надовго з нами цей тренд.
Рейтинг стійкості: лідером знову став Креді Агріколь, а експерти довіряють держбанкам
Вдалий початок року забезпечив банкам додатковий запас міцності, який може знадобитися їм із наближенням нових викликів. «Мінфін» підготував новий рейтинг стійкості банків та дізнався, кому найбільше довіряють вкладники, експерти та які з фінансових установ найкраще готові до випробувань.
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