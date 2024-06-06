Головне за четвер: повернення девальвації, зниження ставки ЄЦБ та «схуднення» резервів України

7 червня президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський підпишуть дві угоди про надання Україні кредитів та грантів на суму 650 млн євро, зокрема, для підтримки місцевої влади та критично важливої інфраструктури.

Курсова лихоманка посилюється: можливі стратегії для валютних інвесторів

Валютний курс продовжує дивувати українців. Після швидкої та активної девальвації гривні, коли на готівковому ринку долар уже продавали за 41,5 гривню, нацвалюта почала зміцнюватися. Чи надовго з нами цей тренд.

Рейтинг стійкості: лідером знову став Креді Агріколь, а експерти довіряють держбанкам