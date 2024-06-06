Офіційний курс НБУ підвищив курс гривні на 16 копійок

Національний банк України встановив на 6 червня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,1254 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 16 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 6 червня встановив офіційний курс євро на рівні 43,60 грн. Європейська валюта подешевшала на 16 копійок.

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